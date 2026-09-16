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16 sep 2026 Actualizado 16:01

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Justicia

Inpec trasladó a Wadith Manzur a La Picota por orden de Abelardo de la Espriella

El excongresista Wadith Manzur estaba en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional.

Wadith Manzur y caso UNGRD (fotos de archivo y suministrada)

Wadith Manzur y caso UNGRD (fotos de archivo y suministrada)

Wadith Manzur y caso UNGRD (fotos de archivo y suministrada)
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El Inpec confirmó que el excongresista Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD, fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá por orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

Manzur estaba en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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