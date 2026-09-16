Inpec trasladó a Wadith Manzur a La Picota por orden de Abelardo de la Espriella

Wadith Manzur y caso UNGRD (fotos de archivo y suministrada)

El Inpec confirmó que el excongresista Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD, fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá por orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

Manzur estaba en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional.

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