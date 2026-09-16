Inpec trasladó a Wadith Manzur a La Picota por orden de Abelardo de la Espriella
El excongresista Wadith Manzur estaba en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional.
El Inpec confirmó que el excongresista Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD, fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá por orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
Manzur estaba en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...