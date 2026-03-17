Procuraduría: Kevin Acosta, niño con hemofilia, murió por negligencia medica de Nueva EPS

Nueva EPS atribuyó muerte de Kevin Acosta a caída que tuvo (créditos: Nueva EPS y GettyImages)

Una investigación de la Procuraduría General de la Nación estableció que el menor Kevin Arley Acosta, quien padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento.

El informe revelado por la Procuraduría sobre las circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso al niño en una situación clínica crítica.

Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS.

La IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos.

Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS.

La Procuraduría también conoció que otros 2000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada.

Copia de este informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento del menor.

La Procuraduría por su parte, abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.