Medicina Legal responde a Petro por polémica de necropsia de Kevin Acosta: “hay reserva procesal”

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro frente a la entrega del informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta, y explicó las razones legales por las cuales dicho documento no puede ser divulgado.

Durante una alocución en la noche del lunes 27 de abril, el jefe de Estado aseguró que la entidad estaría ocultando información relacionada con la causa de la muerte del niño.

“Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe. No lo entregan al público, ni al Gobierno, ni a la familia, que aún no sabe realmente de qué murió”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante su alocución sobre el caso de Kevin Arley Acosta.

“Y me pueden demandar, pero esto es un manejo político de la muerte, porque hoy no existe una prueba que demuestre que fue culpa de la nueva EPS; incluso, es muy probable que no haya muerto por eso”, agregó el mandatario de los colombianos.

Tras estas declaraciones, Cortés se pronunció mediante un video en el que explicó que existe la reserva procesal.

También señaló que mediante acción de tutela se pretendió acceder al informe de necropsia pero esta fue declarada improcedente por un juez de la República.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa a la opinión pública que, primero, el instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Esto solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, señaló Cortés.

“Segundo, el cuatro de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta Pico, a lo que el instituto dio respuesta siguiendo el ordenamiento jurídico”, continuó con su explicación.

Señaló también: “El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición”.

Y, por último, “el 14 de abril, el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá declara improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.

El caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y cuya muerte se conoció el pasado 13 de febrero, ha generado amplio debate en medio de la crisis por la entrega de medicamentos en el país.