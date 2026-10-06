Samaná se prepara para vivir las Fiestas del Bosque y la Ganadería. Foto: Alcaldía de San Carlos.

Antioquia

El corregimiento Samaná, de San Carlos, se prepara para recibir a habitantes y visitantes durante las Fiestas del Bosque y la Ganadería, una celebración que se realizará del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026 y que tendrá una programación dedicada a exaltar las tradiciones campesinas del Oriente Antioqueño.

Durante tres días, Samaná será escenario de actividades para toda la familia, entre ellas una feria y subasta ganadera, el tradicional concurso Maestros de la Soga, jornadas de avistamiento de aves, cabalgatas y un desfile tradicional campesino.

La programación también contempla un taller de recicle-arte, eucaristía campal, concursos de sancochos, cosecha y baile montañero, además de un particular torneo de microfútbol en botas, una actividad que combina deporte y elementos propios de la vida rural.

Música popular conjunto a una cultura campesina

Este año, los organizadores prepararon una cartelera con diferentes tributos a reconocidos intérpretes de la música popular colombiana. Entre las presentaciones anunciadas están Los Populares del Despecho, Los Relicarios, un Tributo a Luis Alberto Posada, la presentación de Felipe Daza y un Tributo a Yeison Jiménez.

Las Fiestas del Bosque y la Ganadería se desarrollarán en este corregimiento de San Carlos y en límites con el Magdalena Medio. La programación combina actividades relacionadas con el campo y la ganadería con propuestas culturales, deportivas, religiosas y ambientales.

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Durante el fin de semana, Samaná espera recibir a visitantes que quieran disfrutar de sus paisajes, conocer sus costumbres y participar de una programación que busca mantener vivas las expresiones culturales y rurales de esta región de Antioquia.

Las Fiestas del Bosque y la Ganadería se vivirán del 9 al 11 de octubre de 2026 en Samaná, San Carlos, con tres días de tradición campesina, naturaleza, ganadería y música popular.