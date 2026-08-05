Rodrigo Contreras sobre Leonardo Castro: Hay buen compañerismo, queremos lo mejor para Millonarios

Millonarios sumó su segundo triunfo en el presente campeonato y el segundo de manera consecutiva, luego de imponerse 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio El Campín, en juego por la tercera fecha de la Liga.

El equipo bogotano se impuso con anotaciones de Andrés Llinás y de Leonardo Castro, este último tras una gran asistencia del delantero argentino Rodrigo ‘Tucu’ Contreras.

Al final del encuentro, Contreras destacó su buena relación con Castro y con el resto de sus compañeros. De igual manera, explicó cómo definen quién de los dos ejecuta cada lanzamiento desde el punto penalti.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras?

Balance del partido

“Contento, creo que hicimos un gran partido, el equipo manejó el partido de la mejor manera, mostramos buen juego por momentos, después, cuando tuvimos que replegar el equipo para descansar, también lo hicimos bien. Estamos entendiendo la idea del profe y eso es lo más importante. Los triunfos también ayudan para trabajar mejor, contento por el triunfo de hoy”.

Su relación con Leonardo Castro

“Bien, tanto con Leo como Estupiñán y con Chaverra, que también juega arriba, tratamos siempre de ayudar al equipo, ojalá que sea siempre marcando, sea él, sea yo o Estupiñán. Lo más importante es que el equipo gane, hoy me tocó asistirlo a él (Leo), también en el penal, nosotros siempre tenemos una cada uno, yo pateé el de Sao Paulo, que lo erré, hoy le tocaba a él, eso habla del compañerismo que tenemos todos, que queremos lo mejor para Millonarios que es lo más importante”.

La evolución de Millonarios

“El primer partido con Bucaramanga no merecimos perder, obviamente en un error colectivo nos termina costando caro el partido, pero creo que el equipo mostró orden, mostró buen juego. Fuimos a Junior a hacer un partido correcto, que sabíamos que teníamos que jugarlo así, lo ganamos al final. Hoy demostramos lo que quiere el profe, cuando se puede jugamos bien, cuando nos toca replegar no tenemos problema, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hay que seguir mejorando, los chicos nuevos se están acoplando más, es lo más importante, son grandes jugadores, cada vez que el equipo se acople más, vamos a seguir jugando mejor”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios tendrá ahora unos días de descanso y volverá a actuar hasta el próximo lunes 10 de agosto, a las 6:00PM, cuando visite al Medellín. El equipo antioqueño lidera el campeonato con 9 puntos de 9 posibles.