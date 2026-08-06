Video: Álvaro Montero sigue recuperando la confianza en Boca Juniors y fue figura ante Estudiantes

Álvaro Montero continúa sacudiéndose y recuperando la confianza en Boca Juniors. El portero guajiro tuvo una destacada actuación en la victoria Xeneize 1-0 sobre Estudiantes, el primer triunfo del equipo en el presente campeonato argentino.

El arquero colombiano tuvo tres grandes atajadas en el encuentro, todas durante la primera parte del partido disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca hizo las veces de local.

A los 20 minutos tuvo una intervención doble, primero a un remate desde fuera del área de Joaquín Burgos, reaccionando rápidamente para volver a rechazar el rebote que le había quedado servido a Guido Carrillo.

Al minuto 35, otra vez ante Carrillo, el arquero de la Selección Colombia volvió a resolver, esta vez con un buen manotazo en el palo de su mano derecha, rechazando la pelota al tiro de esquina. En las tres intervenciones, el juego estaba igualado sin goles.

Boca se puso en ventaja en el cierre del primer tiempo con una anotación de Santiago Ascacibar. Ya en la etapa complementaria, el compromiso fue mucho más controlado, interviniendo Montero para cortar algunos centros a su área.

El reconocido Dario Olé, calificó al colombiano con 7 puntos y destacó de su actuación: “Respondió cuando lo exigieron con el partido 0-0. Buena atajada a los 20 a Carrillo tras un rebote que dio ante un remate de afuera. De nuevo a Carrillo a los 35″.

Próximo partido de Álvaro Montero y Boca Juniors

Boca Juniors estará recibiendo el próximo sábado a Vélez Sarsfield, en el que será el reencuentro de Álvaro Montero con su antiguo equipo. El juego, por la cuarta fecha del campeonato argentino se disputará a las 5:15PM.

Álvaro Montero, tras la goleada 3-0 de Deportivo Riestra que fue la que generó todas las críticas en su contra, ha venido levantando su nivel y ya había sido clave en la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. En dicha serie, el arquero atajó un penalti.