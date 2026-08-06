Procuraduría pide aplazar aprobación de proyectos por $735.000 millones en el OCAD de Ciencia

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (OCAD CTeI) aplazar las decisiones previstas para la sesión de este jueves 6 de agosto, en la Universidad de Cartagena, en la que se busca aprobar 49 proyectos por cerca de $735.000 millones con recursos de regalías.

¿Por qué la Procuraduría realiza la solicitud de aplazar la aprobación de los proyectos?

A través de un exhorto preventivo, el organismo de control solicitó reconsiderar las decisiones previstas para la sesión número 74 del OCAD CTeI, específicamente las relacionadas con las convocatorias 44, 45 y 50.

En el documento, la Procuraduría explicó que la petición obedece a la necesidad de revisar con mayor profundidad las iniciativas antes de adoptar una decisión definitiva. “Resulta necesario contar con un mayor tiempo para realizar un análisis de fondo sobre la conveniencia, viabilidad, alcance e impacto de los proyectos que serán sometidos a consideración en dicha sesión”, señaló.

Por esa razón, el Ministerio Público pidió que la reunión no tome decisiones de aprobación y que, en cambio, “tenga un carácter deliberativo e informativo y que los asuntos incluidos en el orden del día como puntos de decisión sean aplazados para una nueva sesión”.

Por el valor de los recursos de los proyectos, decisiones deben ser transparentes

La Procuraduría también advirtió que, por la magnitud de los recursos comprometidos y la relevancia de los proyectos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país, las decisiones deben adoptarse con mayores garantías.

En ese sentido, indicó que “la trascendencia social, técnica, administrativa y financiera de los proyectos incluidos en el orden del día (...) hacen aconsejable que las decisiones correspondientes sean adoptadas con plenas garantías de transparencia, suficiente deliberación, amplio conocimiento de las iniciativas y una adecuada valoración de su conveniencia e impacto, antes de su aprobación definitiva”.

El organismo aclaró que el exhorto hace parte de su función preventiva y no busca intervenir en las competencias del OCAD. “El presente exhorto se emite en ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación y tiene como propósito contribuir a la protección del interés general y a la adecuada gestión de los recursos públicos”, indicó el documento.

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