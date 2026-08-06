Interventor del Hospital San Rafael en Leticia respondió por contrato de ambulancias fluviales

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Interventor del Hospital San Rafael en Leticia responde por contrato de ambulancias fluviales

En diálogo con Caracol Radio, el agente interventor del Hospital San Rafael de Leticia, Rodolfo Yépes, habló de la licitación para la compra de 11 ambulancias fluviales para el Amazonas, a pocos días que termine el Gobierno de Gustavo Petro.

Yépes explicó que la convocatoria pública inició el 5 de junio de 2026 y que el cronograma establecía que el 3 de agosto el comité evaluador debía emitir su concepto definitivo sobre las propuestas presentadas.

Según relató, durante la etapa de evaluación fueron analizadas observaciones formuladas por algunos oferentes, lo que llevó al comité a revisar nuevamente la documentación técnica del proceso.

Como resultado de ese análisis, se concluyó que existían deficiencias que impedían continuar con la contratación.

“Hubo una falla en la estructuración del proceso contractual. No se atendieron los requerimientos técnicos del documento de necesidad y por eso el comité evaluador decidió revocar el proceso”, explicó el interventor.

El funcionario indicó que, tras esa decisión, el Hospital decidió estructurar una nueva convocatoria con los ajustes técnicos correspondientes.

¿Qué pasó con el comité evaluador?

Otro de los aspectos cuestionados fue la salida de uno de los integrantes del comité evaluador, un ingeniero mecánico, y la permanencia de una ingeniera biomédica como responsable de la evaluación técnica.

Sobre este punto, Yépes negó que el profesional hubiera sido retirado por presuntas irregularidades.

Explicó que el ingeniero tenía un contrato de prestación de servicios vigente entre el 10 de junio y el 9 de julio, el cual finalizó normalmente y no fue renovado porque el contratista decidió asumir otros compromisos laborales.

“No se sacó; simplemente venció su contrato y él decidió no continuar”, aseguró.

La nueva convocatoria busca mayor transparencia

El agente interventor afirmó que el objetivo de la revocatoria es corregir las observaciones realizadas durante el proceso y garantizar una contratación con plena transparencia y mayor pluralidad de oferentes.

“Tenemos la obligación de proteger los recursos públicos y garantizar los principios de transparencia, economía y selección objetiva. Lo que queremos es hacer un proceso limpio y sin inconvenientes”, manifestó.

Agregó que las condiciones técnicas de la nueva convocatoria serán revisadas para evitar restricciones que limiten la participación de empresas interesadas.

Las ambulancias siguen siendo una necesidad para el Amazonas

Aunque la convocatoria fue revocada, Yepes insistió en que la necesidad de adquirir las 11 ambulancias fluviales se mantiene.

El médico explicó que las condiciones geográficas del Amazonas hacen indispensable fortalecer el transporte asistencial por vía fluvial para atender oportunamente a las comunidades indígenas y rurales.

“La geografía del Amazonas es muy compleja. El principal medio de transporte es el fluvial y la necesidad de estas ambulancias es inmensa para responder a las emergencias médicas de las comunidades”, concluyó en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Recordemos que el Hospital San Rafael de Leticia permanece bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud mientras avanza su proceso de reorganización administrativa y financiera.

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