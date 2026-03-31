Hospital San Rafael de Girardot continúa abriendo servicios a la comunidad

Cundinamarca

Desde la Gobernación de Cundinamarca entregaron un parte positivo sobre el avance que ha tenido la entrada en funcionamiento del Hospital San Rafael de Girardot desde hace un mes. A la fecha son varios los servicios de atención de primera necesidad los que ya fueron abiertos y se espera que en abril continúe la habilitación de especialidades.

Según el balance, la apertura de la institución operada a través del Hospital Universitario La Samaritana era la primera fase y esta se dio el 2 de marzo y allí se habilitó la unidad de atención de baja complejidad. Ya en una segunda fase que estaba programada para iniciarse en abril y que se ha podido adelantar, se logró la apertura del piso octavo en donde ya funcionan los servicios de mediana complejidad y también todos los servicios de gastroenterología.

“Esperamos que antes de finalizar el mes de abril ya se puedan habilitar las unidades de cuidado intensivo neonatal, pediátricas y de adulto y después en una tercera fase que sería en junio habilitar las salas de cirugía de alta complejidad y también todos los servicios de laboratorio de imágenes diagnosticas y de apoyo al tratamiento médico de alta complejidad para Cundinamarca.” Explicó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Es de recordar que el Hospital San Rafael de Girardot paso a manos del Hospital Universitario La Samaritana después de que el concesionario privado que operaba los servicios manifestara su imposibilidad de continuar con el portafolio de servicios ante la insolvencia financiera que tenía.