Exinterventora de Hospital en Leticia denuncia amenazas tras escándalo con esposa de MinSalud

La Exinterventora de la E.S.E Hospital San Rafael en Leticia, Lina Baracaldo habló sobre los factores de su salida del cargo el pasado primero de abril, y los presuntos incumplimientos a los que se refiere la Superintendencia Nacional de Salud respecto a sus funciones.

Aseguró que los incumplimientos que refiere el ente de control con relación a los plazos, obedecen al trámite normal de cualquier proyecto y si bien era la ordenadora del gasto en su momento, no podía perder de vista otros trámites que que se relacionaban directamente con el contrato para la construcción del Buque Hospital en Amazonas.

“Para suscribir el contrato se debía tener permiso por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal, con relación a las vigencias futuras, es decir, su ejecución comprometía varias vigencias, varios años y por tanto yo debía tener una autorización del Comité de Política Fiscal, esa autorización no se dio por parte del departamento. El departamento sujetó esa autorización a la llegada de los recursos de la contratación a la E.S.E, recursos que hasta el momento en el que yo estuve como agente interventora no llegaron”, indicó la Exinterventora.

Explica que hay una acción de tutela en segunda instancia a cargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que interpusieron las comunidades en contra del proyecto, argumentando la violación del derecho fundamental a la consulta previa, por lo que la exfuncionaria, según explica, estaría suscribiendo un contrato sin el seguimiento de los requisitos legales.

Luego de que la declararan insubsistente y tras el auge del escándalo que involucra a la superintendente delegada para prestadores de servicios y esposa del Ministro de Salud, Beatriz Consuegra, la exfuncionaria señala que ha recibido llamadas intimidantes durante los últimos días.

“Recibí una llamada en la que se me sugería que tuviese cuidado, me imagino que fue por la situación que se publicó a nivel nacional, no puedo sugerir que tenga una relación directa, pero creo que pues es muy posible que tenga que ver”, manifiesta Lina Baracaldo.