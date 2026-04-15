Consulta externa del Hospital San Rafael de Girardot reabre sus puertas con 15 especialidades

El gobernador Jorge Emilio Rey anunció la reapertura del servicio de consulta externa del Hospital San Rafael de Girardot, que inicia operación con 15 especialidades médicas bajo la administración del Hospital Universitario de la Samaritana.

“Hace cuatro meses un concesionario privado informó que no podía continuar con la prestación de servicios en el Hospital San Rafael de Girardot. Por eso retomamos la prestación del servicio en tiempo récord a través de un operador público”, dijo el mandatario.

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El proceso incluyó la adecuación de 15 consultorios, con una inversión cercana a $1.300 millones en infraestructura y $200 millones en dotación, destinados a la modernización de espacios, adquisición de mobiliario, equipos tecnológicos y señalización.

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La nueva oferta de consulta externa incluye atención en medicina general, cardiología, pediatría, psicología, psiquiatría, ginecobstetricia, ortopedia y traumatología, medicina interna, gastroenterología, cirugía general y anestesia, entre otras especialidades.

Finalmente, el gobernador Jorge Rey anunció que el próximo 30 de abril iniciará la segunda fase del proceso, con la entrada en funcionamiento de las unidades de cuidado intensivo, lo que permitirá fortalecer la capacidad de atención de alta complejidad en Girardot y su área de influencia.