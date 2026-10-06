Gobierne defiende encuentro regional en Coveñas y niega intimidación al alcalde de Sincelejo

El Gobierno Nacional aclaró y defendió el desarrollo del encuentro oficial y el Consejo de Seguridad liderado por el presidente Abelardo De La Espriella en Coveñas (Sucre).

En un pronunciamiento, el gobierno respondió a las denuncias del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien manifestó haberse sentido intimidado por la supuesta presencia de hombres civiles fuertemente armados a sus espaldas durante la reunión.

El Ejecutivo precisó que la ubicación del personal de protección obedeció estrictamente a los lineamientos de seguridad para el jefe de Estado y los asistentes. Negaron rotundamente cualquier intención de presionar o amedrentar a los participantes.

“Frente a la reunión realizada en Coveñas, Sucre, el Gobierno Nacional aclara que las personas que integraban el dispositivo de protección en el recinto correspondían exclusivamente al esquema de seguridad habitual del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Su presencia y ubicación obedecieron estrictamente a los protocolos oficiales establecidos para garantizar la seguridad del jefe de Estado y de los asistentes, y en ningún momento tuvieron propósito alguno de intimidación o presión sobre los participantes” aseguró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos.

Ríos enfatizó que: “el Gobierno nacional precisa que los encuentros regionales tienen como propósito escuchar directamente a las autoridades territoriales, conocer las necesidades de las comunidades y garantizar que los recursos públicos se ejecuten con transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley. En este marco, se fortalecen los mecanismos de seguimiento y control para proteger el patrimonio público y actuar oportunamente frente a cualquier alerta o posible hecho de corrupción”.

El Director del Dapre aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con el diálogo institucional, la transparencia y la defensa de los recursos de todos los colombianos.