El camino que les espera en el Congreso a los tres proyectos claves del Gobierno en seguridad

La administración del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene listos varios de los articulados que presentará al Congreso en los próximos días. La seguridad será el eje central de esta apuesta que pondrá a prueba las mayorías del oficialismo.

Como lo confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, este jueves presentará el estatuto antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal. Esta apuesta crea un sistema de lista de las organizaciones criminales terroristas para luego aplicar un régimen penal y penitenciario especial para los miembros de estas estructuras.

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Este proyecto también contempla estrategias para golpear las finanzas de estos grupos, como es el caso de la minería ilegal. De hecho, este martes el ministro Lara aseguró que un complemento para el estatuto sería el proyecto de ley del Centro Democrático que propone una formalización gradual de los pequeños mineros.

Una vez esta propuesta se radique como ley estatutaria, en el Congreso deberá superar cuatro debates, pero con mayorías absolutas; es decir, la mitad más uno de los legisladores de cada corporación. Además, deberá ser tramitado en una sola legislatura y será sometido a revisión de la Corte Constitucional.

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Por otra parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, informó que a más tardar la próxima semana el país conocerá el articulado de la ley de sometimiento. De acuerdo con el funcionario, este proyecto no abre la puerta a acuerdos con grupos armados, sino que habilita algunos beneficios en las penas a quienes entregan las armas y sus rutas de economías ilícitas.

Los cambios a la Ley de Orden Público le darán sustento jurídico a todas estas propuestas; de hecho, no se descarta que el estatuto antiterrorista se tramite como un elemento de esta normativa. Al igual que las otras dos iniciativas, esta iniciará su debate en las comisiones primeras. Esta apuesta también requiere de cuatro debates, dos en cada cámarañ.

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Tanto en el Senado como en la Cámara, el ejecutivo tiene amplias mayorías en el papel. En la Comisión Primera de Senado, la coalición arroja 14 votos a favor y solo seis en contra; mientras que en Cámara los números dan cerca de 24 contra 13 a favor del Gobierno.

Sin embargo, desde ya está claro que la oposición agitará el debate y que el oficialismo deberá probar qué tanto han afectado los choques entre sectores del “abelardismo”, como Salvación Nacional, y la principal bancada de gobierno, el Centro Democrático.

A todo esto se suma que por las comisiones primeras también pasará la apuesta de regular la consulta previa y los proyectos que tocan a la JEP, como el de Enrique Gómez, que pide no prorrogar este tribunal más allá de 2028, o el del Centro Democrático, que habla de revisar los fallos contra los miembros de la fuerza pública en la justicia militar.