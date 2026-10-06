Desde la JEP rechazan proyecto del Centro Democrático que plantea revisar fallos contra militares

En medio de una audiencia pública convocada por la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, el magistrado de la JEP Camilo Suárez cuestionó el proyecto de acto legislativo del Centro Democrático que busca implementar la revisión de sentencias de miembros de la fuerza pública por parte de la justicia militar.

De acuerdo con el togado, a la JEP se le otorgó la competencia para investigar graves y masivas violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. “Nuestra Corte Constitucional precisó que no es competencia de la Justicia Penal Militar investigar estos delitos”, explicó Suárez.

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Esta postura es respaldada por la bancada opositora del Pacto Histórico. “Considero que estaríamos sustituyendo la Constitución si se llegara a aprobar el proyecto de acto legislativo que propone revisión de sanciones de la JEP a miembros de la Fuerza Pública. Además, se generará inseguridad jurídica porque genera un efecto suspensivo sobre las sentencias de la JEP”, dijo la senadora Zuleta.

En contraste, desde el Centro Democrático defienden la propuesta. Al respecto, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, dijo que “el debido proceso y la seguridad jurídica también deben protegerlos”, esto en referencia a los militares.

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Otro de los congresistas que lidera este proyecto es el senador Rafael Nieto, también del Centro Democrático, quien ha señalado que la JEP no tiene conocimientos específicos sobre las normas que regulan las operaciones militares.

Así las cosas, de acuerdo con esta postura, lo que se busca con la iniciativa es revisar un límite de las sanciones para proteger a los integrantes de la fuerza pública comparecientes ante la justicia transicional.

Cabe recordar que, además de este proyecto, en la Comisión Primera también se debatirá otro en torno a la JEP, particularmente el que pide no extender el mandato de este tribunal más allá de 2028. Esta última propuesta la hace el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional.