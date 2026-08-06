Familiares, amigos y humoristas despidieron en Barranquilla a Alfonso Lizarazo

Barranquilla despidió este jueves al maestro Alfonso Lizarazo, creador del emblemático programa Sábados Felices, en una ceremonia de exequias que reunió a familiares, amigos, colegas, humoristas y seguidores que llegaron para rendirle un último homenaje al hombre que durante décadas llevó risas a millones de hogares colombianos.

Las honras fúnebres se realizaron en los Jardines de la Eternidad del Norte, donde sus hijas y su esposa le dieron el último adiós en medio de una emotiva ceremonia. Tras las exequias, sus restos fueron llevados a cremación, tal como lo dispuso su familia.

Durante la despedida, varios de los humoristas que hicieron parte de Sábados Felices recordaron el legado de Lizarazo y destacaron su papel como impulsor de generaciones de comediantes colombianos. El creador del programa fue reconocido por abrirles las puertas a nuevos talentos y consolidar el espacio de humor más longevo de la televisión nacional.

“Fue mi jefe, mi mentor, mi amigo, mi maestro. Lo que hoy día soy, lo que tengo, se lo debo a él porque fue la primera persona que me descubrió, me dio la oportunidad en Sábados Felices como cuentachistes, me dio la oportunidad de actuar para el programa y vincularme a él, al cual ya llevo 36 años. Me llevó a Sábado Gigante, a Don Francisco por primera vez, me dio la oportunidad de entrar al Festival del Humor a ser telonero de muchos artistas grandes del Festival del Humor”, dijo César Corredor, amigo e integrante de Sábados Felices.

Por otro lado, Heriberto Sandoval, miembro del elenco de Sábados Felices, dijo que “esto es un sentimiento cruzado entre la nostalgia y la gratitud. Es nostálgico el dolor que significa la partida de una persona tan importante para nuestro país, que lo dimensiona uno cuando ve los resultados de todo lo que hizo impulsando tantos humoristas, impulsando tantos cantantes, tantos músicos, contribuyendo al entretenimiento de nuestro país a través de la radio, de la televisión y de los demás medios alternos”.

Será homenajeado este sábado

Como parte de los homenajes póstumos, este sábado se realizará un acto especial en el que Alfonso Lizarazo volverá simbólicamente al escenario donde inició una de las etapas más importantes de su trayectoria. El homenaje incluirá una recreación de su voz mediante inteligencia artificial, a partir de la imitación que durante años ha realizado el humorista César Corredor.

“Este sábado los invito porque, gracias a la inteligencia artificial, de los que la saben manejar, vamos a poderlo llevar nuevamente a donde él empezó, a dar unas palabras en mi voz porque siempre lo imité”, sostuvo César Corredor.

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