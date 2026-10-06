Más de 700 soldados refuerzan la seguridad vial en el Caribe durante la semana de receso

La Segunda Brigada del Ejército Nacional reforzó la seguridad en las principales vías de Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el despliegue de más de 700 soldados durante la semana de receso escolar.

La estrategia hace parte de la campaña “Viaje Seguro, su Ejército Está en la Vía”, mediante la cual se realizan desplazamientos tácticos, puestos de control y patrullajes para acompañar a los viajeros y prevenir hechos delictivos en carreteras y zonas urbanas y rurales.

Controles y patrullajes en las vías

Los uniformados fueron desplegados en puntos estratégicos de las vías primarias y secundarias de los tres departamentos, con el objetivo de fortalecer la seguridad de quienes se movilizan durante estos días de descanso.

Las operaciones se desarrollan de manera coordinada con la Policía Nacional y las instituciones locales, buscando prevenir e impactar cualquier acción delictiva que pueda afectar a ciudadanos, comerciantes, transportadores y turistas que recorren la región Caribe.

La Segunda Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército, señaló que sus tropas permanecerán atentas ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los viajeros.

Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que utilice las vías habilitadas y adopte medidas de prevención durante sus desplazamientos.

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Entre las recomendaciones se encuentra transitar por las vías seguras, respetar las normas de tránsito y reportar ante la autoridad más cercana cualquier actividad que pueda resultar sospechosa.

Con este dispositivo de seguridad, el Ejército busca acompañar la movilidad durante la semana de receso escolar y contribuir a que turistas y habitantes puedan desplazarse con mayor tranquilidad por los departamentos del Caribe.