Vendaval en Chorrera deja viviendas afectadas y daños en redes eléctricas

Un vendaval registrado en el corregimiento de Chorrera, jurisdicción de Juan de Acosta, dejó afectaciones en varias viviendas, con techos desprendidos, árboles caídos y daños en la infraestructura eléctrica. Las lluvias, acompañadas de intensos vientos, generaron emergencias en distintos sectores de la zona.

La situación provocó interrupciones en el servicio de energía en áreas urbanas y rurales de los municipios de Juan de Acosta, Piojó y Tubará. Además, permanecen sin suministro eléctrico los usuarios ubicados entre Bocatocino y Juaruco, sobre la Vía al Mar, debido a las afectaciones ocasionadas en las redes.

La empresa Air-e informó que adelanta trabajos técnicos para reparar los daños y restablecer el servicio en el menor tiempo posible. “Trabajamos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó la compañía.

Este es el segundo vendaval que golpea a Juan de Acosta en menos de una semana. El pasado 3 de agosto, otro evento similar dejó 480 personas afectadas en el municipio y otras 150 en Usiacurí. Las autoridades continúan evaluando los daños y acompañando a las comunidades afectadas por estos fenómenos climáticos.