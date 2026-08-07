Vendaval en Chorrera deja viviendas afectadas y daños en redes eléctricas
La empresa Air-e informó que adelanta trabajos técnicos para reparar los daños y restablecer el servicio.
Un vendaval registrado en el corregimiento de Chorrera, jurisdicción de Juan de Acosta, dejó afectaciones en varias viviendas, con techos desprendidos, árboles caídos y daños en la infraestructura eléctrica. Las lluvias, acompañadas de intensos vientos, generaron emergencias en distintos sectores de la zona.
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La situación provocó interrupciones en el servicio de energía en áreas urbanas y rurales de los municipios de Juan de Acosta, Piojó y Tubará. Además, permanecen sin suministro eléctrico los usuarios ubicados entre Bocatocino y Juaruco, sobre la Vía al Mar, debido a las afectaciones ocasionadas en las redes.
La empresa Air-e informó que adelanta trabajos técnicos para reparar los daños y restablecer el servicio en el menor tiempo posible. “Trabajamos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó la compañía.
Este es el segundo vendaval que golpea a Juan de Acosta en menos de una semana. El pasado 3 de agosto, otro evento similar dejó 480 personas afectadas en el municipio y otras 150 en Usiacurí. Las autoridades continúan evaluando los daños y acompañando a las comunidades afectadas por estos fenómenos climáticos.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....