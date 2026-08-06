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07 ago 2026 Actualizado 13:37

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Barranquilla

Jaime Pumarejo será el nuevo representante de Colombia ante el BID

Según trascendió, la propuesta al exalcalde de Barranquilla se hizo en las oficinas del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

Jaime Pumarejo. Foto: tomada de su cuenta de X.

Jaime Pumarejo. Foto: tomada de su cuenta de X.

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Barranquilla
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Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla será el nuevo representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Según se conoció, la propuesta se hizo en la oficina del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

Aunque Pumarejo aceptó ser representante ante el BID, aún no se ha dado a conocer oficialmente este nombramiento.

Cabe recordar que en 2021 se llevó a cabo en Barranquilla, la Reunión número 61 Anual de Gobernadores de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo cuando en ese entonces Jaime Pumarejo era alcalde de la ciudad.

Colombia hace parte de los 48 países que hacen parte del Banco Interamericano de Desarrollo que permite gestionar créditos e inversiones.

Noticia en desarrollo...

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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