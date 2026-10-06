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06 oct 2026 Actualizado 12:48

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Estos son los números ganadores de La Caribeña, Sinuano y otras loterías del 5 de octubre

Consulte los números y series de este lunes y verifique si es uno de los afortunados en ganar.

Imagen de referencia: persona jugando el chance // balotas // Getty Images

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Si usted le apostó a la suerte este lunes 5 de octubre y quedó pendiente de conocer los resultados, aquí le compartimos los números ganadores de los principales sorteos de loterías y chances.

Los apostadores que jugaron su número de la suerte, número favorito o alguna combinación ya pueden comprobar si acertaron. Recuerde verificar tanto el número como la serie antes de reclamar cualquier premio.

En la Caribeña Día, el número ganador fue 5230, con la serie 008, mientras que en la Caribeña Noche salió el 5116, con la serie 003. En el caso del Sinuano, los números ganadores fueron 8586, con la serie 003, en el sorteo Día, y 1059, con la serie 003, en el sorteo Noche.

Resultados de las loterías y chances

Estos fueron los números que dejaron los principales sorteos de la jornada:

  • Antioqueñita Mañana: 4171 — serie 005
  • Cafeterito Día: 9472 — serie 000
  • Samán: 4732
  • La Fantástica Día: 8854 — serie 003
  • Chontico: 9854 — serie 004
  • Paisita Día: 4055 — serie 007
  • Pijao: 4555 — serie 002
  • Culona Día: 1968
  • Sinuano Día: 8586 — serie 003
  • Caribeña Día: 5230 — serie 008
  • Motilón Día: 6120 — serie 003
  • Dorado Tarde: 5738 — serie 006
  • Antioqueñita Tarde: 4509 — serie 007
  • Astro Sol: 4951
  • Paisita Noche: 7791
  • Chontico Noche: 8827 — serie 001
  • Culona Noche: 0140
  • La Fantástica Noche: 7240 — serie 002
  • Motilón Noche: 2714 — serie 007
  • Cafeterito Noche: 2189 — serie 002
  • Dorado Noche: 2680 — serie 008
  • Tolima: 6241 — serie 067
  • Sinuano Noche: 1059 — serie 003
  • Caribeña Noche: 5116 — serie 003
  • Astro Luna: 3246
  • Cundinamarca: 9503 — serie 018

Verifique el resultado antes de reclamar

Si alguno de los números coincide con su apuesta, revise cuidadosamente el resultado oficial del sorteo, incluido el número de serie cuando corresponda. La coincidencia del número por sí sola no siempre determina el premio, por lo que es importante conservar el tiquete y comprobar las condiciones específicas del juego.

Los resultados corresponden a los sorteos realizados durante el lunes 5 de octubre de 2026.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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