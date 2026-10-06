Estos son los números ganadores de La Caribeña, Sinuano y otras loterías del 5 de octubre

Si usted le apostó a la suerte este lunes 5 de octubre y quedó pendiente de conocer los resultados, aquí le compartimos los números ganadores de los principales sorteos de loterías y chances.

Los apostadores que jugaron su número de la suerte, número favorito o alguna combinación ya pueden comprobar si acertaron. Recuerde verificar tanto el número como la serie antes de reclamar cualquier premio.

En la Caribeña Día, el número ganador fue 5230, con la serie 008, mientras que en la Caribeña Noche salió el 5116, con la serie 003. En el caso del Sinuano, los números ganadores fueron 8586, con la serie 003, en el sorteo Día, y 1059, con la serie 003, en el sorteo Noche.

Resultados de las loterías y chances

Estos fueron los números que dejaron los principales sorteos de la jornada:

Antioqueñita Mañana: 4171 — serie 005

4171 — serie 005 Cafeterito Día: 9472 — serie 000

9472 — serie 000 Samán: 4732

4732 La Fantástica Día: 8854 — serie 003

8854 — serie 003 Chontico: 9854 — serie 004

9854 — serie 004 Paisita Día: 4055 — serie 007

4055 — serie 007 Pijao: 4555 — serie 002

4555 — serie 002 Culona Día: 1968

1968 Sinuano Día: 8586 — serie 003

8586 — serie 003 Caribeña Día: 5230 — serie 008

5230 — serie 008 Motilón Día: 6120 — serie 003

6120 — serie 003 Dorado Tarde: 5738 — serie 006

5738 — serie 006 Antioqueñita Tarde: 4509 — serie 007

4509 — serie 007 Astro Sol: 4951

4951 Paisita Noche: 7791

7791 Chontico Noche: 8827 — serie 001

8827 — serie 001 Culona Noche: 0140

0140 La Fantástica Noche: 7240 — serie 002

7240 — serie 002 Motilón Noche: 2714 — serie 007

2714 — serie 007 Cafeterito Noche: 2189 — serie 002

2189 — serie 002 Dorado Noche: 2680 — serie 008

2680 — serie 008 Tolima: 6241 — serie 067

6241 — serie 067 Sinuano Noche: 1059 — serie 003

1059 — serie 003 Caribeña Noche: 5116 — serie 003

5116 — serie 003 Astro Luna: 3246

3246 Cundinamarca: 9503 — serie 018

Verifique el resultado antes de reclamar

Si alguno de los números coincide con su apuesta, revise cuidadosamente el resultado oficial del sorteo, incluido el número de serie cuando corresponda. La coincidencia del número por sí sola no siempre determina el premio, por lo que es importante conservar el tiquete y comprobar las condiciones específicas del juego.

Los resultados corresponden a los sorteos realizados durante el lunes 5 de octubre de 2026.