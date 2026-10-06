Familia pide justicia por muerte de mujer arrollada en presuntos piques ilegales en Juan de Acosta

La familia de Martha Jiménez, una mujer de 49 años, pide justicia y que se esclarezcan las circunstancias del accidente de tránsito en el que resultó gravemente herida en el corregimiento de El Vaivén, Juan de Acosta.

Según sus allegados, Martha se movilizaba por la zona para cobrar un dinero producto de la venta de bollos y pasteles, actividad con la que sostenía a sus tres hijos, de 4, 7 y 11 años, uno de ellos en condición de discapacidad, cuando fue arrollada por un motociclista que, presuntamente, sería menor de edad.

Familia señala presuntos piques ilegales

Los familiares de la víctima aseguran que el siniestro estaría relacionado con presuntos piques ilegales de motocicletas que se realizarían en el sector. Luis Jiménez, hermano de Martha, pidió que se investigue lo ocurrido y que los responsables respondan ante las autoridades.

“Ella iba en una moto a cobrar un dinero de su negocio cuando estos muchachos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, venían haciendo piques en motocicletas. Una de esas motos colisionó con la moto en la que se transportaba mi hermana, causándole una fractura en la pierna y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. De ahí fue trasladada a una clínica, pero lamentablemente falleció. Estamos pidiendo justicia por la muerte de mi hermana, porque estas cosas no pueden seguir pasando. Los piques ilegales son una situación que, según nosotros, la Policía conoce, pero no se están tomando las medidas necesarias para evitarlos”, explicó.

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De acuerdo con la información entregada por la familia, las personas que estarían involucradas en el accidente ya habrían sido identificadas y serían jóvenes del municipio de Juan de Acosta. Ahora los allegados de Martha esperan que las autoridades determinen cómo ocurrió el accidente y establezcan las responsabilidades correspondientes.