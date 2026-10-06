Efraín Cepeda Tarud anunció mayor articulación entre las Cámaras de Comercio del Caribe

Efraín Cepeda Tarud asumió la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla con el propósito de fortalecer la integración del Caribe y trabajar de manera articulada con las Cámaras de Comercio de la región para impulsar las grandes apuestas del territorio.

En conversación con Caracol Radio, Cepeda Tarud destacó entre sus principales objetivos el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las instituciones empresariales del Caribe.

“Un segundo propósito tiene que ver con fortalecer la integración del Caribe. Trabajar muy de la mano y muy articulado con las Cámaras de Comercio de nuestra región y liderar las grandes apuestas del territorio”, señaló.

El Caribe, ante la oportunidad de convertirse en un hub energético

El nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla explicó que uno de los retos será aprovechar las oportunidades que tiene el Caribe en materia energética y lograr una mayor participación del tejido empresarial en las cadenas de valor que se desprendan de este sector.

“Hay temas trascendentales como hacer del Caribe el hub energético del país y poder, gracias a esa gran oportunidad que nos abre el tema energético, poder insertar nuestro tejido empresarial en esas cadenas de valor que nuestras empresas puedan participar ahí y ofrecer bien servicios en ese tema con la reactivación de la minería, con el tema de la exploración y explotación de gas costa afuera, con las energías renovables”, afirmó.

Cepeda Tarud también planteó como prioridad una Cámara de Comercio más cercana a los empresarios, con énfasis en la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la productividad, la innovación y la competitividad empresarial.

“El primer propósito tiene que ver con acercarnos cada vez más a nuestros empresarios. La Cámara se ha vuelto una Cámara más cercana, pero sin duda alguna hay mucho que hacer en ese sentido”, manifestó.

Agregó que también buscará “trabajar en la simplificación de trámites, que sea cada vez más sencillo crear una empresa y acompañar a nuestros empresarios para ser cada vez más productivos, cada vez más innovadores, cada vez más competitivos y que puedan conquistar mercados internacionales”.

En ese propósito, destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar la productividad del sector empresarial.

“Todo esto aprovechando la inteligencia artificial como gran herramienta de productividad”, dijo.

Más conectividad, inversión y competitividad para la región

El nuevo presidente ejecutivo también señaló que la Cámara deberá aprovechar la relación histórica de la región con Estados Unidos para fortalecer la presencia de los empresarios del Caribe en ese mercado y promover la atracción de inversión.

“Tenemos una relación estrecha históricamente cercana con Estados Unidos. Es una relación estratégica basada en el comercio, en la inversión, en la seguridad y la Cámara de Comercio tiene que jugar un rol fundamental”, sostuvo.

Más información Diciembre será nueva fecha prevista para habilitar paso de Le Champ en la Gran Vía de Barranquilla

Sobre el desarrollo de infraestructura, Cepeda Tarud resaltó la importancia del aeropuerto Ernesto Cortissoz y de mejorar la conectividad para fortalecer la competitividad regional y el comercio exterior.

“La infraestructura del aeropuerto de carga es un factor fundamental en ese esfuerzo por mejorar la conectividad, la competitividad y promover el comercio exterior”, afirmó.

También hizo énfasis en la necesidad de conectar los diferentes modos de transporte para facilitar el movimiento de mercancías: “El aeropuerto de carga debe jugar un papel importante en el intermodalismo, conectar la carga aérea con el río y viceversa”.

Frente al reto de la seguridad, Cepeda Tarud consideró que contar con entornos seguros es fundamental para el crecimiento empresarial y destacó la articulación entre el Gobierno nacional, la Alcaldía y la Gobernación.

“Los empresarios para poder crecer necesitan un ambiente seguro, una ciudad segura, un departamento seguro”, indicó.

Al asumir este nuevo reto, Cepeda Tarud también invitó a los distintos sectores del territorio a participar en la construcción de esta nueva etapa de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

“Quiero invitar a todos los empresarios, a las autoridades, a la academia, a los medios de comunicación y a todos los actores del territorio que construyamos juntos esta nueva etapa de la Cámara de Comercio”, expresó.

Su apuesta, dijo, es que la institución contribuya a convertir las oportunidades de la región en mayor desarrollo empresarial y bienestar para los ciudadanos.

También corregí ligeramente el enfoque para que la integración regional sea la noticia principal, mientras que infraestructura, seguridad, energía y Estados Unidos funcionen como desarrollos de esa apuesta.