Tribunal ordena avanzar con el desmonte de la sobretasa de energía en la región Caribe

Un nuevo pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico vuelve a poner en el centro del debate las tarifas de energía que pagan los usuarios de la región Caribe. La decisión se produce luego de que el Consejo de Estado respaldara jurídicamente las medidas cautelares que ordenaban revisar el régimen especial tarifario aplicado en esta zona del país.

Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, explicó en diálogo con Caracol Radio que, de acuerdo con la decisión conocida recientemente, estaría pendiente eliminar una sobretasa del 20 % aplicada a la comercialización de energía exclusivamente en la región Caribe.

“Solo falta para eliminar el régimen especial tarifario en la región Caribe quitar, eliminar la sobretasa del 20 % en la comercialización de energía, que solo se aplica en la región Caribe”, afirmó Alarcón.

Lea también: El Carnaval de Barranquilla 2027 se presentó en Madrid con miras al turismo europeo

Según el dirigente, este cobro representa una medida discriminatoria para los usuarios de la región y fue establecido en 2020, durante la pandemia. Su eliminación, aseguró, podría representar una reducción de entre 50 y 60 pesos por kilovatio en las facturas de los usuarios.

Alarcón sostuvo que una eventual reducción de las tarifas también podría favorecer el recaudo, al permitir una mayor estabilidad en los pagos de los usuarios. Incluso planteó que el precio de la energía podría ubicarse alrededor de los 800 pesos por kilovatio, de acuerdo con su interpretación de las decisiones judiciales.

El vocero de los usuarios pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, acatar las decisiones de la justicia y avanzar rápidamente en la eliminación de la sobretasa.

Lea también: Dos hombres señalados de repartir panfletos a comerciantes de Barranquilla fueron capturados

“Esperamos que la Comisión de Regulación de Energía y Gas cumpla estas decisiones de la justicia y elimine esa sobretasa a la comercialización”, señaló.

Alarcón recordó que el año pasado ya se había conocido un proyecto de resolución de la CREG que contemplaba eliminar este cobro, pero aseguró que la iniciativa no avanzó. También mencionó un incidente de desacato presentado por el personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, ante el incumplimiento de las medidas judiciales.

Para la Liga de Usuarios, el nuevo pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico, después de la intervención del Consejo de Estado, aumenta la presión sobre el Gobierno Nacional y la CREG para adoptar las medidas que permitan reducir el costo de la energía en la región Caribe.