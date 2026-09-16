¿Qué llamado hicieron los sindicatos de trabajadores del hospital San Juan de Dios de Armenia?

Armenia

Los sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que obligue a las EPS a que paguen los 220 mil millones de pesos que adeudan y evitar una crisis mayor luego del terremoto

Los voceros de los sindicatos Soitsan juan, Sintrasanjuan, Anthoc y ANEC enviaron un comunicado donde defienden la recuperación del principal hospital del Quindío, pero también las condiciones laborales de los trabajadores.

James Benítez Ortiz, presidente del sindicato de los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Armenia indicó “lo que estamos pidiendo es las garantías de cuidado, que se valore a los trabajadores que estuvieron siempre poniendo, su cuerpo, su alma, su espíritu, durante y posterior al evento sísmico y que tuvo gran impacto en el hospital.

Y agrega el líder sindical “Entendemos la realidad del hospital, entendemos que se está trabajando, bueno, ya podríamos decir que en un 50% que hay camas inhabilitadas a causa del cierre de lo de algunos servicios, que se ha venido abriendo, se ha venido haciendo apertura de otros, pero también entendemos que es necesario garantizar para estos trabajadores y trabajadoras procesos dignos.

Subrayo el vocero de los sindicatos del hospital más importante del Quindío “recalcamos que no es algo en contra de la administración del hospital, que nos hemos sentado con ellos, que nos hemos sentado con la gerencia, que hemos estado tanto del lado de la gerencia como del lado de los sindicatos, abiertos y dispuestos a escuchar, a llevar ideas, a plantear cada una de las propuestas para para evitar que no solamente sea la emergencia del terremoto, sino también la emergencia de los trabajadores y trabajadoras”

Deudas de las EPS

El llamado a las entidades departamentales y nacionales como la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud para que las EPS se comprometan ya que deben 220.000 millones de pesos, a la institución y si las EPS se comprometen a pagar al menos 10.000 millones de pesos mensuales, el hospital puede funcionar, puede continuar con sus trabajadores y puede continuar con todo el proceso, puntualizó el líder sindical.

Comunicado sindicatos hospital San Juan de Dios de Armenia Foto: Cortesía Sindicatos Ampliar Comunicado sindicatos hospital San Juan de Dios de Armenia Foto: Cortesía Sindicatos Cerrar

Comunicado sindicatos hospital San Juan de Dios de Armenia

Comunicado sindicatos Foto: Cortesía sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia Ampliar Comunicado sindicatos Foto: Cortesía sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia Cerrar

Sindicatos del principal hospital del Quindío y el llamado para el tema laboral en medio de la atención de la emergencia luego del terremoto