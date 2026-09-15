Presos del Quindío fueron cambiados a centros de máxima seguridad, por orden de De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado de varios presos desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en distintas zonas del país.

La medida hace parte de la estrategia de seguridad con la que el Gobierno busca fortalecer el control en las cárceles del país; y además, garantizar que las condenas impuestas por la justicia se cumplan con estricto apego a la ley: “sin privilegios ni beneficios para los delincuentes”.

El mandatario señaló que con esta medida, pretender neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones, y desarticular a las bandas que operan desde los diferentes centros penitenciarios.

“Las cárceles son para cumplir las penas, no para dirigir el crimen”, dijo el presidente.

Este traslado se produce justo un día después de que el mandatario Abelardo De La Espriella liderara una reunión en su sede presidencial de la ciudad de Barranquilla, en la que junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, la ministra de Transporte, Elsa Noguera y varios empresarios de la construcción, comenzaron a direccionar la propuesta de construir 10 mega cárceles en el país.

Con esta estrategia, el Gobierno busca recluir a los criminales más peligrosos e impedir que sigan delinquiendo desde prisión.