En Armenia habrá restricciones en el marco de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella

Armenia

Y es que es alta la tensión que se genera en el país debido a las extremas diferencias del actual gobierno y el entrante y la situación de orden público por atentados de grupos armados contra la fuerza pública.

A propósito del panorama se generan las medidas de seguridad en la capital quindiana con el objetivo de garantizar las condiciones de orden público durante la posesión presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que fue expedido el Decreto 199 de 2026 donde se establece la prohibición de mudanzas, escombros, transporte de cilindros de gas y artículos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

“con ocasión de la posesión del presidente el día 7 de agosto, frente a cualquier situación que pueda afectar la convivencia y seguridad de los armenios. Se expide el decreto 199 por medio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad y orden público en la ciudad de Armenia con motivo de la posesión presidencial el día 7 de agosto", dijo.

Asimismo la restricción para la utilización y sobrevuelo de drones, dentro de los perímetros como bases militares, estaciones de policía, CAI, Terminal de Transporte, paraderos, centros médicos, clínicas, estaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable.

Además, la prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante entre las 5:00 a.m. del viernes 7 de agosto y las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto y la prohibición de la venta, transporte y utilización de pólvora y demás elementos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

“Entre las medidas de connotación está el no transporte de escombros, no transporte de pipetas de gas, se prohíbe el sobrevuelo de drones excepto que tenga utorización expresa de nuestra Policía Nacional y se prohíbe parrillero hombre con un horario definido que no afecte a los armenios. Son las medidas más importantes que se toman con ocasión de este hecho”, resaltó.

Hoy habría consejo de seguridad para analizar el riesgo de la ciudad de cara al importante evento nacional.