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16 sep 2026 Actualizado 15:55

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Armenia

925 damnificados del terremoto en Quindío beneficiados con trámite gratuito de la cédula digital

Así lo informaron desde la Registraduría Nacional del Estado Cívil

Identificación a damnificados del terremoto en el Quindío. Foto: Cortesía Registrdauría

Identificación a damnificados del terremoto en el Quindío. Foto: Cortesía Registrdauría

Identificación a damnificados del terremoto en el Quindío. Foto: Cortesía Registrdauría
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925 habitantes del departamento del Quindío fueron beneficiados con el trámite gratuito de la cédula de ciudadanía digital durante las jornadas de identificación que adelantó la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante tres semanas, funcionarios de la Registraduría Nacional hicieron presencia en los albergues dispuestos por las alcaldías de Armenia, Quimbaya y Montenegro, municipios que registraron las mayores afectaciones, con el propósito de prestar el servicio de identificación mediante equipos móviles.

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En el marco de esta contingencia, para la registraduría resulta fundamental garantizar el acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad, toda vez que estos constituyen un requisito esencial para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios destinados a atender las necesidades de la población.

El delegado de la Registraduría en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego explicó “hemos emprendido campañas de identificación para aquellas personas que han perdido su documento de identificación, han sido cinco campañas en el departamento y se ha cedulado, se ha recuperado la identificación de más de 900 personas en todo el departamento.”

Cortesía Registraduría

El registrador agregó “esta tarea no ha terminado, en este momento, las personas que hayan perdido su documento de identificación y que quieran recuperarlo, se pueden acercar a cualquiera de los despachos registrales del departamento con la certificación que emiten las administraciones municipales, la Alcaldía concretamente como víctimas del desastre natural y es así como podrán obtener de manera gratuita su documento de identificación”

La sede de la registraduría en Armenia está ubicada en la carrera 14 #9-41 en el horario de 8 de la mañana a cinco de la tarde.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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