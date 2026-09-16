En Armenia, damnificados de apartamentos afectados por el terremoto protestaron y exigen soluciones

Armenia

En Armenia, más de 100 damnificados del terremoto protestaron en las afueras de la alcaldía exigiendo que aceleren las revisiones de sus apartamentos afectados y que les entreguen subsidio de arrendamiento.

Estamos hablando de dueños y arrendatarios del conjunto residencial Villa Ximena que desde el 10 de agosto no han podido volver a habitar sus apartamentos por los daños provocados por el terremoto.

Por eso llegaron hasta las afueras de la plazoleta del CAM y realizaron un plantón pacífico esperando respuestas de la administración municipal.

Una de las afectadas le relató a Caracol Radio: “Estábamos en la Alcaldía pidiendo colaboración para que nos solucionen lo de la visita de infraestructura. Porque están haciendo las visitas y las están haciendo muy esporádicamente. Fuera de eso, van y visitan dos o tres apartamentos y al otro ya no van a visitar ninguno y somos 80, es decir, que eso se nos va a demorar mucho más en ese informe de infraestructura. Eso era lo que estábamos solicitando”.

En la carta que radicaron en la Alcaldía señalan: “Queremos dejar claro nuestra inconformidad por lo que consideramos falta de acción efectiva de las autoridades, administración municipal, pues pasado más de un mes, el apoyo de la alcaldía a cargo del señor James Padilla García no se ha visto reflejado en ayudas materiales y menos en ofrecer soluciones a quienes aún permanecemos en carpas o cambuches por la imposibilidad de utilizar nuestros sitios de residencia por las afectaciones dejadas por el fuerte sismo”.

Cortesía ciudadanos

Además, expone la damnificada: “Estábamos solicitando los subsidios de arrendamiento. Porque, pues, la verdad, hay mucha gente que en este momento está solicitando sus subsidios y, tercero, es que las ayudas no están llegando casi. Llegaron los primeros 15 días hasta los 20 días y de ahí para acá no han llegado ayudas”.

“Entonces resulta que a esas ayudas que llegaron se les hacían mercados a todos los propietarios y a los inquilinos, o sea, normal. Se les entregaba a 80 personas, o sea, que no quedó mucho abastecimiento de ayudas, tanto de alimentos como de implementos de aseo”.