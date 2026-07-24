El registrador nacional, Hernán Penagos, ratificó que elecciones presidenciales fueron legítimas

Hernán Penagos, registrador nacional, en el evento de reconocimiento que realizó el Comité Intergremial de Caldas por su liderazgo y participación activa en el fortalecimiento de la institucionalidad. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Caldas.

Manizales

En su visita a la capital caldense, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a que las modificaciones constitucionales dependen de los ciudadanos a través de los mecanismos de participación. De la misma manera, aseveró que la desinformación puede ser peligrosa y generar hostilidad política.

“En pocos meses presentaremos el calendario de elecciones para alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y JAL, estamos poniendo a punta todo el sistema electoral. Por otra parte, trabajamos en temas de identificación y registro para hacer más accesible la cédula digital y más ágil el registro civil, nuestras tareas misionales avanzan”.

Penagos, se refirió a que las reformas constitucionales dependen de los ciudadanos a través de los mecanismos de participación. “Esos mecanismos están en la constitución, son válidos si se cumplen yendo al congreso, aprobado por mayorías y convocando al pueblo colombiano. Los mecanismos de participación ciudadana existen en nuestro ordenamiento jurídico y se debe cumplir y depende de la ciudadanía si aceptan o no”.

Desinformación = hostilidad política

De la misma manera, aseveró que la desinformación puede ser peligrosa y generar hostilidad política. “En Colombia la desinformación tiene escalas no vistas en otras partes del mundo, están golpeando las instituciones y el Estado de Derecho, hay que enfrentarla y una sola entidad no puede hacerlo. Se requiere apoyo ciudadano y de los medios de comunicación, pero no solo genera división política y un caso es lo que sucedió en Gamarra, Cesar”.

Proceso electoral transparente

Añade que el proceso electoral fue transparente en primera y segunda vuelta; los mecanismos de integridad electoral que se implementaron no tiene precedentes, todas las herramientas se aplicaron para dar tranquilidad en resultados electorales.

“La desinformación se ha evidenciado con la publicación actas electorales falsas, documentos de años anteriores, modificando con IA mi voz para generar desconcierto en la ciudadanía, las elecciones fueron limpias y, plantear escenarios de actas digitalizadas y escáner, es un absoluto desconocimiento del conteo de votos en Colombia o, simplemente, mala fe. Un dirigente por muy importante que sea debe tener responsabilidad democrática”.

Por último, reiteró que las diferentes entidades de control, testigos electorales y observación internacional estuvieron presentes en el escrutinio reflejando la claridad de los resultados.

“Los resultados no se declaran con actas digitalizadas o en la página, nunca han sido alteradas, lo positivo es que estuvieron estas personas en cada una de las mesa en Colombia, tuvieron acceso a dichos documentos, las fotografiaron y no hay elemento alguno para dudar de esos resultados, hay que estudiar un poco más para entender el cómo se lleva el proceso electoral en el país”.

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Hernán Penagos, fue homenajeado por el Comité Intergremial de Caldas por su labor en el sector público. Al evento asistieron las directivas del comité, el Alcalde de Manizales, el Gobernador de Caldas e invitados especiales.

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