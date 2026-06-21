“Tenemos confianza en que vamos a tener unas votaciones tranquilas”: Defensoría del Pueblo
La defensora del pueblo, Iris Marín, estuvo en 6AM W hablando sobre la segunda vuelta presidencial.
“Tenemos confianza en que vamos a tener unas votaciones tranquilas”: Defensoría del Pueblo
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La defensora del pueblo Iris Marín habló en 6AM W de Caracol Radio sobre las situaciones de riesgo que rodean las elecciones de segunda vuelta a la presidencia en algunos territorios del país y dio un parte de tranquilidad frente al desarrollo de la jornada.
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“Tenemos confianza en que durante el día de hoy vamos a poder tener una jornada de votación tranquila, suficiente circulación de todos los organismos, de todas las instituciones del Estado, la organización electoral y también la opinión pública”, expresó Marín.
En desarrollo.
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