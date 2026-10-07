CNE oficializó pérdida de personería jurídica del Partido Comunes

Este 7 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la pérdida de la personería jurídica del Partido Comunes, la colectividad surgida tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y las extintas Farc, por no cumplir con los requisitos establecidos para conservar su reconocimiento como partido.

De acuerdo con la decisión, aprobada en Sala Plena el pasado 23 de septiembre, la coalición que conformó este colectivo para las elecciones de 2026 no logró superar el umbral del 3% requerido para este reconocimiento. Por eso, Comunes quedó por fuera del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

En las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, Comunes participó en una lista al Senado en coalición con Fuerza Ciudadana, movimiento liderado por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

Dicha coalición obtuvo 114.722 votos para el Senado, una cifra que quedó por debajo del umbral del 3% exigido para conservar la personería jurídica. Cabe recordar que el CNE estableció que la votación mínima para estas elecciones correspondía a 584.362,17 votos.

Además, la alianza tampoco consiguió representación en el Congreso para el periodo 2026-2030 porque Sandra Ramírez, una de las principales figuras de Comunes, obtuvo 10.505 votos en su aspiración al Senado dentro de la lista de Fuerza Ciudadana.

Es preciso recordar que, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz, Comunes tuvo garantizadas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante dos periodos legislativos, sin necesidad de depender de los resultados electorales.

Esta medida estuvo vigente durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026. Para julio de 2026, Comunes ya debía competir bajo las reglas electorales ordinarias y justificar en las urnas el respaldo para mantener su reconocimiento como partido.

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