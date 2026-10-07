La Junta Directiva de Analdex aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina a la Presidencia Ejecutiva del gremio, cargo que ocupó durante 29 años.

Además, designó como su sucesor a Santiago Pardo Salguero, quien iniciará de inmediato el proceso de empalme.

La salida de Díaz responde a una decisión personal relacionada con su jubilación, la cual había sido aplazada en varias ocasiones a solicitud de la misma Junta Directiva.

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