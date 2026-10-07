Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 oct 2026 Actualizado 20:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Junta Directiva de Analdex aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina a la Presidencia Ejecutiva

Foto: Analdex

Foto: Analdex

Foto: Analdex
Añadir Caracol Radio en Google

La Junta Directiva de Analdex aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina a la Presidencia Ejecutiva del gremio, cargo que ocupó durante 29 años.

Además, designó como su sucesor a Santiago Pardo Salguero, quien iniciará de inmediato el proceso de empalme.

La salida de Díaz responde a una decisión personal relacionada con su jubilación, la cual había sido aplazada en varias ocasiones a solicitud de la misma Junta Directiva.

Noticia en desarrollo…

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado