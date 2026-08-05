Reunión de empalme entre Ministerio y Secretaría de Salud de Bogotá: coordinarán plan de choque

Bogotá D.C

Uno de los sectores del país que se encuentra más debilitado es el de salud. Gremios y expertos durante los años del gobierno de Gustavo Petro criticaron las decisiones que se tomaron y argumentan un deterioro en el sistema. De ahí que este sector sea el de mayor relevancia para Bogotá.

Desde la Secretaría Distrital de Salud han manifestado toda su disposición para trabajar con el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella , y ya se han reunido en reiteradas ocasiones con el equipo de la ministra designada, Ana María Vesga.

“Desde el primer día de gobierno del presidente electo, la Secretaría de Salud ha estado participando en el equipo de empalme y hemos halado de muchos temas y de muchas soluciones que se pueden y se deben desarrollar para mejorar las condiciones del sistema de salud”, señaló el secretario de Salud, Gerson Bermont.

El funcionario confirmó que en la tarde de este miércoles 5 de agosto se reunirá con un equipo especial del Ministerio de Salud para organizar un plan de choque que se va a implementar en los primeros 90 días.

“Cosa diferente a lo que fueron estos cuatro años, donde no había un diálogo certero, constructivo ni propositivo. Desde el primer día han estado hablando con los territorios y eso nos da mucha esperanza e ilusión”.

Agregó que todos los actores del sistema, pacientes, gremios, expertos y funcionarios públicos deben apoyar a la nueva ministra para solucionar los problemas del sistema.

“Una crisis peor que la pandemia”

Estos últimos años para el secretario Bermont ha sido de una profunda crisis en el sector, en la que miles de usuarios son los que han sufrido las decisiones del gobierno Petro.

“Ha sido una crisis profunda, una crisis que gracias a Dios ya termina en este periodo... ha sido peor que la misma pandemia ”, sostuvo el secretario.

Precisó que las inversiones en el sector disminuyeron considerablemente y quedó bajo la incertidumbre. “Colombia se frenó en estos cuatro años y esto generó un caos porque las necesidades de la ciudadanía si avanzan”, indicó Bermont.

Esto provocó, según el funcionario, que hubiera dificultades en los recursos y cierres de los servicios en las regiones del país. Por lo que, ante la llegada de miles de pacientes a Bogotá , el Distrito tuvo que crear estrategias para responder.

“El 17% de las camas hoy ocupadas en Bogotá es de gente de todo el país porque no los atienden en las regiones y porque les han cerrado precisamente los servicios por falta de pago o capacidades”.