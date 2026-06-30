Auditoría sorpresa a la Secretaría de Salud de Bogotá: “intervenciones políticas”, Bermont

En la mañana de este martes 30 de junio, la Superintendencia de Salud realizó una visita sorpresa a las instalaciones de la Secretaría de Salud de Bogotá, según indicó el jefe de esta cartera distrital, Gerson Bermont.

“¿Cómo responde la Superintendencia de Salud a una solicitud de apoyo a la red pública y privada para el pago de las deudas de las EPS intervenidas? Con una visita sorpresa a hacer auditoría integral a la Secretaría de Salud”, se cuestionó Bermont.

Asimismo, el funcionario aprovechó esta ocasión para numerar las veces que, según el alto funcionario, la Superintendencia ha “primado los intereses políticos”.

Peticiones del sector de la salud de Bogotá al gobierno nacional

Bermont recordó cuando presentaron un plan para salvar las cuatro subredes y la respuesta fue la intervención de la subred Centro Oriente. “La cual devolvieron con un déficit de 300 mil millones de pesos”, señaló.

A lo largo del gobierno Petro, el secretario ha enviado cinco cartas a los cinco superintendentes para que se proteja la red pública, pero nunca recibieron respuesta y las deudas llegaron a más de 417 mil millones de pesos.

“No solo han sido ignoradas, sino que han merecido su respectiva auditoría. La protección de la red pública es solo discurso y persecución”.

El caso de Yulitxa, que murió tras realizarse una operación estética en un sitio no autorizado, también fue motivo de diferencias para la Superintendencia de Salud y para la Secretaría de Salud. Según Bermont, tomaron medidas unilaterales sin tenerlos en cuenta. Y aparte, tuvieron otra auditoría.

“Intervenciones políticas”

Ante estos antecedentes que Bermont calificó como “intervenciones abusivas de carácter político”, se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

“Somos respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos, pero la total desconfianza en su imparcialidad nos obliga a pedir la protección preventiva de la Procuraduría General de la Nación”, puntualizó.