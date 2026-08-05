Conductor fue amarrado en zona boscosa de Bogotá tras robo: autoridades capturaron a responsable

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá rescataron a un conductor que estaba amarrado de pies y manos en una zona boscosa a los alrededores del río Fucha, tras haber sido robado bajo la modalidad de falso servicio.

El conductor había recibido un servicio de transporte a través de una plataforma digital. El trayecto era recoger a las personas en la localidad de Los Mártires y trasladarlas hasta San Cristóbal.

Gracias a la información brindada por la ciudadanía, las autoridades llegaron donde estaba la víctima abandonada. A la vez, la Policía emprendió la búsqueda de los delincuentes con el vehículo robado.

“Mediante el uso de la localización que proporciona el GPS, se logra encontrar y verificar el vehículo para capturar a uno de los presuntos responsables del delito en el sector de Restrepo”, aseguró el comandante de la estación de policía de Antonio Nariño, el coronel Carlos Rodríguez.

Asimismo, el vehículo fue recuperado tras intentar ocultarlo en un parqueadero público.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos asociados.