“Me dijeron que si el carro tenía GPS me mataban”: hombre que amordazaron por robarle el carro

Caracol Radio habló con el hombre que amordazaron para robarle su carro en el occidente de Bogotá. El conductor de aplicación, de 50 años, contó a este medio que durante varios años ha trabajado con plataformas y que siempre ha sido muy cuidadoso, por lo que evita recoger a personas que le generan desconfianza.

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“Yo desde un principio de las olí, pero decidí llevar a los hombres. Primero apareció uno, un tal Humberto, y luego aparecieron otros dos”, dijo.

Sobre las 11 de la noche Carlos* aceptó un servicio desde la localidad de Santa Fe hasta San Cristóbal.

“Yo acepté el servicio porque no era para la parte alta de San Cristóbal. Primero salió un tipo y luego se subieron otros. No iban borrachos ni drogados ni nada porque a esos no me gusta subirlos”, relató.

De un momento a otro, cuando transitaban por inmediaciones del barrio el Restrepo, el hombre fue amarrado por uno de los delincuentes.

“Me tuvieron por ahí dos horas dándome vueltas, pero como yo ya me había olido la cosa, alcancé a borrar la cuenta de Nequi. Solo me quitaron la plata, un anillo y celular”, agregó.

Durante el recorrido, y para despistar al conductor, los hombres llamaron a un “jefe” que les daba instrucciones sobre cómo actuar.

“Ellos llamaron a un tipo y él les dijo que me tenían que drogar, pero no lo hicieron, no sé qué pasó. Después, me lo pasaron y me dijo que tenía que decirle si el carro tenía GPS y que, si decía mentiras, les diría a sus muchachos que me mataran. Yo les sentí acento costeño y a otros venezolano”, aseveró.

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Al hombre, finalmente lo dejaron amarrado de pies y manos con cinta en zona boscosa del rio Fucha.

“Como pude me solté y pedí ayuda a la comunidad y a la gente que estaba en un conjunto cerrado”, añadió.

El carro fue dejado en un parqueadero de la zona de rumba del barrio el Restrepo. Hasta allí llegaron las autoridades y lograron detener a uno de los delincuentes.