Bogotá tendrá Ciclovía Nocturna este jueves 13 de agosto

Ciclovía nocturna HOY en Bogotá: estas son las vías cerradas y el horario completo de la jornada. Crédito: Getty Images

En el marco del cumpleaños 488 años de Bogotá, la ciudad vivirá una nueva jornada de ciclovía nocturna. Esta es una iniciativa de activación territorial que recorrerá el corredor de la carrera Séptima para visibilizar el dinamismo de los ‘Distritos Creativos’ de la ciudad.

“A través de este recorrido nocturno, desarrollado en articulación con el Instituto de Recreación y Deporte y las Alcaldías Locales, las personas participantes conocerán las estrategias de dinamización de una Bogotá nocturna, sus protocolos de cuidado y la oferta cultural de los territorios”, dijo la Alcaldía.

Todo lo que debes saber sobre el Ciclopaseo nocturno del Festival de Verano 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto

Hora de inicio: 6:30 p. m.

Salida: Calle 12 con carrera Séptima.

Llegada: Calle 60 con carrera Séptima.

Estaciones: Carrera Séptima con calles 15, 28 y 60.