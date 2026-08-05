En las Casas de Justicia de Bogotá se facilitarán entrega de medicamentos y procesos jurídicos. Foto: Secretaría de Seguridad.

Bogotá D.C

El sistema de salud del país enfrenta una crisis . A miles de pacientes se les niega un medicamento, se les demora en asignar una cirugía, no tienen a tiempo una autorización o se les niega acceder a un especialista. Ante esta panorama, las personas terminan en conflictos jurídicos con sus EPS.

Ahora en las 16 Casas de Justicia y en las seis Unidades Móviles de Justicia de Bogotá se facilitará el acceso oportuno a la entrega de medicamentos, autorización de procedimientos médicos, asignación oportuna de citas médicas, entre otras situaciones administrativas que limitan el acceso efectivo a los servicios de salud, sin necesidad de acudir a mecanismos judiciales.

Ese programa se llama: ‘Salud sin barreras´ y se lanza para brindar respuestas rápidas y efectivas para la protección de los ciudadanos.

“El sistema de salud hoy atraviesa una de las crisis más grandes de la historia. Y el Modelo MAS Bienestar busca identificar las acciones antes de que ocurran eventos adversos. Esto es una muestra clara de que todo el Distrito debe involucrarse para resolverle los problemas a la gente”, aseguró Gerson Bermont, secretario de Salud.

En el 2025, en las Casas de Justicia, administradas por la Secretaría de Seguridad, se atendieron 6.199 requerimientos relacionados con temas de salud, de los cuales 4.840 fueron por dificultades en la prestación del servicio, especialmente por medicamentos, autorizaciones, procedimientos médicos, especialistas y citas. Además, 1.874 fueron atendidas por los facilitadores (abogados) para iniciar derechos de petición, acciones de tutela o incidentes de desacato.

“El acceso a la justicia no comienza cuando una persona presenta una tutela o acude a un juez, si no cuando el Estado crea mecanismos efectivos para garantizar que los derechos se hagan realidad, eliminando barreras para su goce efectivo y anticipándose a la necesidad de activar la judicialización de los conflictos”, indicó César Restrepo, secretario de Seguridad.

¿Cómo funcionará esta ruta en las Casa de Justicia o en las Unidades Móviles de Justicia?

Cuando las personas lleguen a una Casa de la Justicia las atenderá un profesional del centro de información. Si se identifica que su necesidad está asociada con servicios de salud, es puesto en contacto de inmediato con los agentes virtuales de la Secretaría de Salud.

Ellos recibirán el caso y procederán a dar respuesta en el término de tres a cinco días cuando la necesidad involucre a Capital Salud. Si el trámite esté relacionado con otra EPS, el tiempo de respuesta será de 15 días.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad hará un seguimiento quincenal y mensual con el consolidado de los casos remitidos. Si en este proceso se encuentran casos no resueltos, desde el servicio de abogados facilitadores de las Casas de Justicia estudiarán las medidas administrativas o judiciales. Es decir, si es necesario interponer derechos de petición, tutelas o desacatos.