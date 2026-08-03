Línea 137 recibió más de 35.000 llamadas en dos meses y ayudó a reducir la congestión en urgencias

Colombia

La Línea 137, habilitada por la Secretaría Distrital de Salud como canal exclusivo para la atención y orientación de urgencias en salud en Bogotá, completó poco más de dos meses de funcionamiento con un balance positivo, según cifras entregadas por la entidad.

De acuerdo con la Secretaría, durante este periodo se gestionaron más de 35.000 llamadas de ciudadanos que buscaron orientación sobre su estado de salud antes de acudir a un centro asistencial.

El subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso, aseguró que el comportamiento de los usuarios evidencia una mayor confianza en este tipo de herramientas.

“Desde el inicio de su operación, la Línea 137 ha gestionado más de 35.000 llamadas de la ciudadanía. Este volumen de atención refleja una respuesta favorable de los bogotanos frente al uso de alternativas de orientación previas al desplazamiento hacia un centro médico, en una ciudad con retos de movilidad. Además, nos permite descongestionar las salas de urgencias para que nuestros equipos asistenciales se concentren en las urgencias vitales”, afirmó el funcionario.

La entidad recordó que la Línea 137 fue diseñada bajo un esquema similar al de la Línea 123, aunque especializada exclusivamente en temas de salud. Además, también recibe y gestiona las llamadas relacionadas con atención médica que inicialmente ingresan a través del 123.

Principales resultados

Entre los indicadores presentados por la Secretaría Distrital de Salud se destacan:

80 % de efectividad en la asignación de citas prioritarias para pacientes clasificados en triage IV y V.

45 % de las consultas fueron resueltas mediante orientación telefónica, sin necesidad de atención presencial.

Descongestión de las salas de urgencias al reducir la llegada de pacientes con condiciones no vitales.

¿Para qué sirve la Línea 137?

La Secretaría invitó a la ciudadanía a utilizar este canal gratuito antes de acudir a un servicio de urgencias cuando no se trate de una emergencia vital. A través de la línea es posible:

Recibir orientación sobre síntomas.

Conocer la ruta de atención más adecuada.

Gestionar consultas prioritarias con la EPS cuando aplique.

Resolver inquietudes de salud de manera rápida y segura.

La Secretaría Distrital de Salud señaló que la orientación telefónica y la teleconsulta siguen siendo herramientas útiles para atender patologías de baja complejidad y contribuir a que los servicios de urgencias concentren sus recursos en pacientes con riesgo vital.