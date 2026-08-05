El Festival de Verano 2026: Bogotá tendra18 eventos deportivos

Durante el mes de agosto, en el marco de la edición número 29 del Festival de Verano se llevarán a cabo 18 eventos de 17 disciplinas, con torneos internacionales, nacionales y distritales.

El calendario deportivo comenzó el pasado fin de semana con el Torneo Festival de Verano de Natación Carreras, la fase nacional del Circuito de Voleibol Playa y el Festival de Porrismo. Desde este lunes también está en marcha el Torneo Sudamericano de Tenis Sub-16.

Entretanto, este miércoles, 5 de agosto, comenzará la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026, que reunirá hasta el domingo a deportistas nacionales e internacionales en el Palacio de los Deportes.

Además, entre el 6 y el 9 de agosto, la Unidad Deportiva El Salitre recibirá el Torneo Internacional Femenino y Masculino de Sóftbol, con delegaciones de: Panamá, República Dominicana, Venezuela y Guatemala, además de equipos de Bolívar, Valle, Antioquia y Bogotá.

También, estará la fase internacional de la Parada del Circuito Nacional y Sudamericano de Voleibol Playa se desarrollará del 7 al 9 de agosto en las canchas del Parque Recreodeportivo El Salitre y el Complejo Acuático.

Torneos internacionales

Para el 8 y 9 de agosto con la Copa Colombia de Escalada Deportiva, se convocarán a más de 120 participantes de diferentes ciudades del país en Weya Escuela y Centro de Escalada. Allí pondrán a prueba su fuerza, técnica, concentración y agilidad.

Del 13 al 15 de agosto, el lago del Parque Metropolitano Simón Bolívar será escenario del Grand Prix Nacional de Canotaje 2026, con deportistas de 12 ligas departamentales en pruebas de 200, 500 y 1.000 metros, en las modalidades de kayak y canoa.

El fin de semana del 15 al 17 de agosto concentrará varias competencias. El Parque El Country recibirá el I Campeonato Nacional de Verano de Tiro con Arco a 18 Metros; la Plaza de los Artesanos tendrá el Abierto Nacional y Paranacional de Tenis de Mesa; el Parque Recreodeportivo El Salitre será sede del Campeonato Nacional Interligas de Hapkido; y el coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre albergará el Torneo Nacional Clasificatorio de Baloncesto 3x3 a Juegos Nacionales 2027.

Entre el 19 y el 23 de agosto se realizará el Torneo Internacional 3x3 de Baloncesto en Silla de Ruedas y Prejuegos Paranacionales 2027, con competencias femeninas y masculinas en la Unidad Deportiva El Salitre.

A esta programación se sumará, del 20 al 23 de agosto en el Palacio de los Deportes, el V Campeonato Nacional Clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027 de Voleibol Sentado Masculino, que reunirá a paratletas de diferentes regiones del país.

Después del 25 al 29 de agosto con la Copa Nacional de Paracycling de Pista – III Válida Nacional, en el Velódromo de la Unidad Deportiva El Salitre.

Del 21 al 23 de agosto, el Parque Recreodeportivo El Salitre recibirá el VI Torneo Internacional de Balonmano Playa, con delegaciones de Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Argentina, Ecuador y Chile, en las ramas femenina y masculina.

Finalmente, el cierre llegará el 29 de agosto con el Gran Premio Distrital de Motociclismo, en el anillo vial del Parque Recreodeportivo El Salitre, y con el Torneo IRT de Ajedrez Rápido, que se disputará el 29 y 30 de agosto en el CEFE Cometas y será válido para la clasificación oficial.