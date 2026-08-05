Unidad para las Víctimas logró avances históricos en reparaciones e indemnizaciones en 2025

Colombia

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas presentó el balance de su gestión y destacó resultados históricos en materia de reparación integral, con una inversión de $2,5 billones en indemnizaciones administrativas, avances en reparación colectiva y el fortalecimiento de los procesos de retorno y reubicación.

Con un registro de 10.279.191 víctimas en el país, la entidad informó que durante 2025 incluyó a 586.900 personas en el Registro Único de Víctimas (RUV), caracterizó a 376.574 ciudadanos e incorporó 233 nuevos sujetos de reparación colectiva, de los cuales 109 correspondieron a comunidades negras y afrocolombianas.

“Hoy me acompañaron el Colectivo de la Mesa Nacional, las Mesas Distritales y los Sujetos de Reparación Colectiva. A ellos les contamos lo que fue la vigencia 2025 en materia de avances: una Unidad para las Víctimas mucho más cercana a la gente, mucho más cercana a los territorios, que nos permitió también aprender a construir acciones concretas”, expresó la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar.

En materia de reparación económica individual, 2025 marcó un hito al destinar $2,5 billones para indemnizar por vía administrativa a 220.533 beneficiarios. Con este resultado, el actual Gobierno alcanzó 674.431 personas indemnizadas, con una inversión de $6,8 billones, equivalente al 42,7 % de todos los recursos entregados en la historia de la política de reparación.

A este esfuerzo se sumó la reparación por vía judicial, a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas, que pagó 13.336 indemnizaciones por más de $267 mil millones. De igual manera, la reparación colectiva recibió un importante impulso presupuestal con el desembolso de $31.981 millones destinados a 48 Sujetos de Reparación Colectiva.

La política de reparación colectiva registró uno de los principales resultados del año con la formulación y concertación participativa de 92 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). Con este resultado, el actual Gobierno alcanzó 234 planes concertados en 26 departamentos, lo que representó un incremento del 169 % frente a la administración anterior.

En materia de retornos y reubicaciones, la entidad acompañó a 1.620 hogares en sus rutas de estabilización y coordinó el retorno de la comunidad Emberá en septiembre, permitiendo el traslado seguro de 614 hogares conformados por 1.449 personas.

Estas acciones estuvieron respaldadas por 276 intervenciones comunitarias.

Además, la Unidad entregó 2.000 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar en 55 municipios, con una inversión superior a los $22.000 millones, lo que fortaleció los procesos de estabilización socioeconómica de las familias víctimas.

Con estos resultados, la Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso con la gestión transparente de los recursos públicos y con el fortalecimiento de la política de reparación integral, orientada a garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la transformación de los territorios.