Estos son los subsidios de Prosperidad Social para agosto 2026: consulte montos y fechas por ciclos

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) publicó el cronograma oficial de las transferencias monetarias correspondiente al mes de agosto 2026, que incluye programas esenciales como la Compensación del IVA y Renta Ciudadana.

Lea también: Cómo saber si es beneficiario de Prosperidad Social: Link y paso a paso para consultar con cédula

Los subsidios administrados por el DPS se basan en transferencias monetarias diseñadas para combatir la pobreza extrema y fortalecer la economía en el país. De acuerdo con la entidad, para este año, el sistema de identificación de beneficiarios migrará gradualmente del Sisbén vigente hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI) para una focalización más precisa.

Novedades de pagos para agosto 2026

Dentro de la programación de pagos se especifican diversos periodos. En el caso de Colombia Mayor, la entidad mencionó que adelanta los desembolsos del sexto ciclo, que se prolongará hasta el 19 de agosto. El séptimo ciclo está previsto para el 31 de agosto.

La Línea de Emergencia está llevando a cabo su primer ciclo hasta este 1 de agosto. El segundo ciclo comenzará el 11 de agosto y el tercero el 24 de agosto.

Por otro lado, la Compensación del IVA y Renta Ciudadana iniciarán la entrega de los pagos del cuarto ciclo el 21 de agosto, mientras que Renta Joven comenzará su cuarto ciclo el 31 de agosto.

Conviene mencionar que las fechas del cronograma están sujetas a cambios por disponibilidad financiera. La entidad recomendó a los beneficiarios estar atentos a los canales oficiales del DPS para evitar estafas.

Le puede interesar: Cambios en el Sisbén: comienza la transición del RUI ¿Qué pasa con los afiliados y los beneficios?

Compensación del IVA y Renta Ciudadana

Para la compensación del IVA, los beneficiarios reciben la compensación del impuesto, con giros bimestrales para aliviar la carga tributaria en el consumo básico. Para el 2026, es de $100.000 por ciclo de pago. Los pagos se realizan en ciclos establecidos por Prosperidad Social, a menudo acumulados.

En el caso de Renta Ciudadana, los hogares en pobreza extrema con niños menores de 6 años o personas con discapacidad reciben hasta $500.000 cada 45 días bajo la línea de ‘Valoración del Cuidado’.

Cuarto ciclo: 21 de agosto

Línea de Emergencia

Segundo ciclo: 11 de agosto

11 de agosto Tercer ciclo: 24 de agosto

Colombia Mayor

Los pagos están enfocados en mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. A partir de 2026, los beneficiarios reciben $80.000 para menores de 80 años y $225.000 para mayores de 80 años. En Bogotá, los menores de 80 años reciben $130.000 por convenio local.

Sexto ciclo: 29 de julio

29 de julio Séptimo ciclo: 31 de agosto

Renta Joven

Los estudiantes en niveles técnico, tecnólogo o universitario pueden acceder a incentivos económicos si están en el Grupo B, e incluso hasta el C1. Un mínimo de $400.000 por ciclo de transferencia para apoyar la permanencia en educación superior.

Cuarto ciclo: 31 de agosto

¿Cómo consultar si soy beneficiario de Prosperidad Social?

En primer lugar, debe ingresar al portal oficial de Prosperidad Social con su número de cédula y fecha de nacimiento:

Acceda a la página del programa que le interese. Ejemplo: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.

Ubique el botón de consulta: Haga clic en la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario” o “Hogares beneficiarios”.

Seleccione su tipo de documento (cédula de ciudadanía, PEP, etc.).

Ingrese el número de documento y la fecha de nacimiento o expedición según lo solicite el sistema.

El sistema le indicará si su hogar está en estado “Activo” o si es beneficiario para el ciclo actual de pagos.

Conviene mencionar que, los beneficiarios suelen recibir un SMS informando sobre la disponibilidad del incentivo y el medio de pago.