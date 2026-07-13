Sisbén cambia desde agosto al RUI: fechas clave de la transición y qué pasará con los beneficiarios

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia, conocido como Sisbén, se convertirá a partir del próximo primero de agosto en el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI).

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0662 del 26 de junio de 2026, estableció los plazos definitivos, las entidades responsables y las medidas para potenciales beneficiarios de subsidios y programas del Estado.

El RUI se convertirá en la única herramienta de focalización de los subsidios, programas, proyectos y políticas de la oferta social del país.

“No se trata del cambio de nombre del principal programa de apoyo social del Estado, sino de una nueva metodología que clasificará a la población colombiana de acuerdo con sus ingresos reales a partir del Registro Social de Hogares que integra el Sisbén con registros del Estado en otras bases de datos como Registraduría, Dian, Pila, entre otros”, explicó el Gobierno.

Fechas clave del proceso

El Gobierno oficializó el cronograma de implementación de la transición para mitigar riesgos operativos:

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1 de agosto de 2026: fecha oficial en la que las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas iniciarán formalmente el tránsito al RUI como único instrumento de focalización.

A partir de este día quedarán derogadas diversas disposiciones previas del Decreto 1082 de 2015 relacionadas con los sistemas anteriores de focalización.

31 de octubre de 2026: plazo máximo para finalizar el proceso de transición de todos los beneficiarios y potenciales beneficiarios que, al 31 de julio de 2026, estuvieran identificados o focalizados mediante el Sisbén vigente.

¿Quiénes deben hacer la transición?

De acuerdo con el decreto en mención, la transición aplicará para todas las entidades públicas y particulares con funciones públicas que administran la oferta social del Estado. En ese sentido, las instituciones deberán cumplir con cuatro tareas fundamentales:

Realizar un análisis del impacto que tendrá el cambio hacia la clasificación del RUI en la población potencialmente beneficiaria. Identificar las poblaciones específicas que serán objeto de la transición, definiendo con claridad los criterios de ingreso, permanencia y egreso. Definir los mecanismos y plazos internos para la adopción del RUI. Establecer los puntos de corte de acceso a los programas, de acuerdo con las características y normativas de cada subsidio.

La medición de los ingresos de las personas que trabajan en la informalidad se medirá por tres vías: Ingreso observado (planillas de salud); ingreso estimado (según variables socioeconómicas) y autodeclaración (encuesta del Sisbén).

¿Qué pasará con los beneficiarios del Sisbén vigente?

Las entidades responsables de los subsidios o programas sociales deberán definir con claridad el esquema de transición que adoptarán a su oferta institucional. Lo que deberá incluir un cronograma detallado, actividades operativas y mecanismos de atención a la ciudadanía.

Asimismo, deberán implementar estrategias de divulgación, información y pedagogía digital a beneficiarios y potenciales beneficiarios, de manera continua durante todo el periodo de transición hasta el 31 de octubre de 2026.

El Sisbén, como se conoce hoy, está en evolución y seguirá siendo una de las fuentes fundamentales que nutrirá este sistema, según indicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Desde la entidad aseguraron que,la información que las familias colombianas han proporcionado sigue siendo relevante y necesaria. El RUI tiene como objetivo reforzar esta base con registros administrativos del Estado, asegurando que ningún hogar que realmente lo necesite quede sin la oportunidad de acceder a un subsidio.

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