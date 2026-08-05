Inversión extranjera en Colombia cayó 33% durante gobierno Petro, pero repuntó en arranque de 2026

Durante el gobierno Petro, el punto más alto de inversión fue el año de inicio de mandato con 17.182 millones USD y el momento más bajo fue en 2025 con 11.469 millones de dólares. (Foto: Caracol Radio / Getty ])

La Inversión Extranjera Directa (IED) fue uno de los indicadores más afectados durante el gobierno de Gustavo Petro. Según cifras del Banco de la República, Colombia recibió US$17.182 millones en 2022 (el año más alto del cuatrienio) y luego la tendencia fue a la baja.

Así varió la IED durante los cuatro años de gobierno Petro:

La recuperación

Aunque la tendencia fue a la baja durante parte del gobierno Petro, con 13.500 millones USD en 2023, 13.684 millones USD en 2024 y 11.469 millones USD en 2025, en el primer trimestre de 2026 se registró un repunte del 34,4% en contraste al mismo periodo de tiempo en 2025.

En total, entre 2022 y 2025 la IED se contrajo 33,2%.

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Los sectores

Al igual que el nivel de inversión, los sectores también variaron. En 2022 el petróleo significaba casi siete de cada diez dólares invertidos, en 2025 el sector líder pasó a ser servicios financieros y empresariales, con el 31,5% del total (US$3.613 millones),.

El segundo sector fue la minería y el petróleo con un 23,2% (US$2.657 millones) y le siguió manufacturas con un 14,8% (US$1.697 millones). El comercio, restaurantes y hoteles (9,6%), electricidad, el gas y el agua (6,7%) y la construcción (4,5%) completan los sectores con mayor participación.

¿De dónde llega la plata?

Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor durante todo el período, con España en segundo lugar de forma consistente: en el tercer trimestre de 2022, Estados Unidos aportó el 27% y España el 13,3%.

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En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos representó el 27% (US$1.024 millones) y España el 15% (US$568 millones). Suiza y Anguila (asociado a estructuras de inversión offshore) también aparecen de forma recurrente entre los principales orígenes en varios trimestres del período.