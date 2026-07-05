ONU Mujeres le pide al Congreso convertir la igualdad de género en desarrollo económico en el país

ONU Mujeres hizo un llamado al nuevo Congreso de la República para impulsar una agenda legislativa que fortalezca la igualdad de género

ONU Mujeres hizo un llamado al nuevo Congreso de la República para impulsar una agenda legislativa que fortalezca la igualdad de género y permita que el potencial de las mujeres se convierta en un motor del desarrollo económico del país.

El pronunciamiento se realizó durante la Cumbre Nacional: Liderazgo y desarrollo económico para el avance de la igualdad, que reunió en Bogotá a más de 50 congresistas electas y electos del periodo 2026-2030, junto con representantes de entidades públicas, gremios, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

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La representante país de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca Vidak, afirmó que “Colombia cuenta con la generación de mujeres más preparada de su historia, pero ese talento aún no se traduce plenamente en oportunidades ni en desarrollo económico”.

La funcionaria agregó que “el reto es pasar del papel a la acción” y destacó que el país cuenta con más de 150 leyes orientadas a promover los derechos de las mujeres. En ese sentido, aseguró que el nuevo Congreso tiene la oportunidad de incorporar estos enfoques en el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación para garantizar su implementación.

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Durante el encuentro también se analizaron los desafíos para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ampliar su participación en sectores productivos estratégicos y promover su liderazgo en la economía del conocimiento, la innovación y el desarrollo territorial.

Por su parte, la jefa adjunta de Cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, Marcela Lizana-Bobadilla, aseguró que “el Congreso es un actor fundamental para impulsar las transformaciones que Colombia necesita y avanzar hacia una sociedad más justa, próspera e igualitaria”.

La cumbre fue organizada por ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, con el respaldo de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional y el apoyo de la Embajada de Canadá.