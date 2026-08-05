Atención: Estas son las medidas de seguridad que regirán en Cúcuta y Ocaña este 7 de agosto

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander se preparan para garantizar la seguridad en la región antes, durante y después de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República. Lo anterior, teniendo en cuenta las amenazas de grupos armados ilegales de sabotear la seguridad en el país durante este 7 de agosto.

Por lo anterior, las alcaldías de Cúcuta y Ocaña ya dieron a conocer sus decretos correspondientes, donde se estipulan las restricciones que tendrá cada municipio.

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Cúcuta tendrá Día sin Carro y sin Moto el 7 de agosto

La alcaldía de San José de Cúcuta expidió el Decreto 257 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual se establecen medidas especiales de movilidad y seguridad entre el 6 y el 9 de agosto.

La principal disposición será la jornada de Día sin Carro y sin Moto, que se desarrollará el viernes 7 de agosto, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., con restricción para la circulación de vehículos particulares y motocicletas en todo el municipio.

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La medida contempla excepciones para:

Vehículos de organismos de seguridad.

Fuerzas Militares.

Policía Nacional.

Ambulancias, organismos de socorro.

Transporte público, taxis, vehículos de servicios públicos.

Transporte de alimentos, combustibles, medicamentos, domicilios, personas con discapacidad y demás servicios esenciales establecidos en el decreto.

Restricción de parrillero hasta el 9 de agosto

El decreto también establece la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero desde las 6:00 p.m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 9 de agosto.

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Esta restricción no aplicará para motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, el CTI y vehículos que hagan parte de esquemas oficiales de protección.

Sanciones para quienes incumplan

Es importante resaltar que quienes incumplan con estas restricciones en Cúcuta, podrán ser sancionados con la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que contempla multa e inmovilización del vehículo.

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En el caso de la restricción de parrillero, las autoridades podrán aplicar las medidas correctivas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin perjuicio de las sanciones de tránsito correspondientes.

Ocaña decreta ley seca y otras restricciones tras Consejo de Seguridad

Por su parte, la alcaldía de Ocaña, en coordinación con las autoridades competentes, lideró un Consejo de Seguridad en el que se definieron las acciones que regirán en el municipio durante este viernes 7 de agosto.

Se trata del Decreto 182 del 4 de agosto de 2026 donde se establece la restricción al porte de armas, la prohibición del uso de drones, la circulación de motocicletas con parrillero(a), el tránsito de volquetas y el transporte de cilindros de gas, entre otras medidas preventivas.

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De igual manera, la Administración Municipal en cabeza de Emiro Cañizares decretó ley seca en todo el territorio desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 12:00 del mediodía del sábado 8 de agosto, periodo durante el cual estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Es de resaltar que el departamento de Norte de Santander esta en alerta máxima tras los últimos atentados perpetrados por el ELN en zona de frontera.