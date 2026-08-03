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03 ago 2026 Actualizado 12:22

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Cúcuta

Aeropuerto Internacional Camilo Daza restringe el ingreso de acompañantes

Aeropuertos del Oriente aseguró que todo se debe a medidas de seguridad, por la alerta máxima de posible atentados en la ciudad de Cúcuta.

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / EFE/Mario Caicedo.

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo (EFE)

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / EFE/Mario Caicedo.
Cúcuta
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Cúcuta

Luego del atentado con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander ubicado en la ciudad de Cúcuta y la amenaza latente de posibles nuevas acciones terroristas en zona de frontera, desde Aeropuertos de Oriente S.A.S. se anunció que el acceso al Aeropuerto Internacional Camilo Daza permanecerá restringido, permitiendo el acceso únicamente a los pasajeros con reserva o tiquete vigente y al personal que desempeña funciones dentro de la terminal aérea.

De acuerdo a lo anunciado por la compañía, a partir del 2 de agosto del 2026, no se permitirá el ingreso de acompañantes para quienes viajen desde la ciudad de Cúcuta, lo anterior, mientras permanezca vigente esta medida de disposición de carácter transitorio.

Aeropuertos del Oriente.

Aeropuertos del Oriente.

Aeropuertos del Oriente.

Aeropuertos del Oriente.

De acuerdo con Aeropuertos de Oriente S.A.S., la decisión fue adoptada en coordinación con la autoridad aeronáutica con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad para los usuarios que transitan por el aeropuerto y garantizar el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas.

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Así mismo, desde la administración del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta se hizo un llamado a los viajeros para que planifiquen su llegada con anticipación y tengan en cuenta que únicamente podrán ingresar quienes cuenten con un tiquete o reserva activa, además del personal autorizado.

Aeropuertos de Oriente S.A.S. concluyó indicando que estas medidas buscan proteger a los pasajeros y mantener la normalidad en la operación del principal terminal aéreo de Norte de Santander.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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