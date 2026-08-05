Madres del Catatumbo seguirán luchando por la paz

Norte de Santander

A pesar de la guerra que se mantiene desde hace dieciocho meses en el Catatumbo, las Madres del Catatumbo ratifican su interés de mantener la búsqueda de la paz en el territorio.

Carmen García presidente de esta organización social dijo a Caracol Radio que “nosotros queremos seguir luchando por la paz, que se pueda avanzar en los diálogos con los actores armados”.

“Estamos preocupadas, sentimos que este nuevo gobierno cree que los hombres y mujeres que están en el Ejército y en la policía y en los grupos al margen de la ley son máquinas de guerra. Hay que mirar que esto no es así y que los jóvenes en territorios apartados han pasado por muchas situaciones víctimizantes que los ha llevado a tomar un arma, sea de la guerrilla o de las autoridades” dijo la lideresa.

Indicó que “es muy grave lo que esta ocurriendo en el Catatumbo, la confrontación entre dos actores ilegales nos preocupa. Antes teníamos una mesa de dialogo y podíamos intervenir y pedir que cesaran los ataques”.

Finalmente indicó que hoy las expectativas están puestas en las propuestas del nuevo gobierno y una de ellas, tiene que ver con la fumigación de cultivos ilícitos y el impacto ambiental, social y de salud que pueda tener en la zona.