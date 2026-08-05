“Política de paz del gobierno fracasó”:Ong Progresar

Norte de Santander

“El gobierno nacional cometió muchos errores en la política de paz, uno podría decir que la política de paz como la concibió el gobierno nacional fue un fracaso” así lo manifestó el Director de la Ong Progresar, Wilfredo Cañizares.

Dijo el líder social que “el gobierno fracasó en su política, pero otra cosa es ir a las comunidades y hablar con ellas, en un año de cese al fuego hubo resultados que valorar.Una cosa es que fracase la política del gobierno y los delegados.Hubo un error muy grande en las personas que dirigieron la política de paz. Pero hay un elemento que cambio el curso en la región y es la confrontación ELN- FARC”.

Expresó que “debido a estas confrontaciones en el Catatumbo, aquí no hay de manera cierta como avanzar en construir la paz”.

Indicó que en la actualidad “la situación es muy difícil, hay en tránsito un nuevo gobierno, las guerrillas tratan de sentar una postura para enviar un mensaje al gobierno nacional”.

Manifestó además que “solo esperamos que el gobierno mantenga los canales. hay una obligación constitucional que es buscar la paz y eso es lo que esperamos de manera respetuosa”.