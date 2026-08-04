Puente Internacional Francisco de Paula Santander podría reabrir este miércoles 5 de agosto

Frontera

El viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez, informó que la reapertura del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta con Ureña, se podría realizar esta misma semana, aunque precisó que la fecha del miércoles sigue siendo tentativa y dependerá de la decisión de las autoridades competentes.

Recordemos que este paso binacional sufrió afectaciones estructurales el pasado mes de mayo a causa de la ola invernal que provocó crecientes del río Táchira y que terminaron impactando el estribo del puente del lado venezolano, comprometiendo la estabilidad de esta estructura.

“Yo digo que es tentativa porque no la he decidido yo. Lo que me han explicado es que seguramente va a ser el día miércoles, pero yo no le puedo afirmar esto porque podría estar incurriendo en un error, en una falsa expectativa”, expresó el funcionario.

Mauricio Rodríguez, en una visita a la zona de frontera, aseguró que no puede dar con exactitud la fecha de reapertura, pero que “en todo caso va a ser esta semana con toda seguridad”, teniendo en cuenta que las obras prioritarias ya fueron concluidas, de acuerdo con los informes técnicos.

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De acuerdo con viceministro venezolano, la infraestructura binacional estaba en alto riesgo de “caer la loza”, tras los daños sufridos por el aumento del caudal del Táchira.

“El río se fue moviendo por intervención humana hacia el lado oeste del puente y eso fue socavando el talud. Había un riesgo de que se pudiera caer la loza (...) Básicamente lo que garantizamos nosotros fue que no se cayera la loza”, afirmó.

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Solo se permitirá el paso de vehículos livianos

El funcionario del gobierno de Venezuela fue enfático en afirmar que, inicialmente, se permitirá solo el tránsito de vehículos livianos por este paso binacional que comunica a Cúcuta con Ureña. Agregó que la circulación se habilitará por etapas.

“Primero va a ser para los ciudadanos a pie, luego motos y vehículos livianos, y poco a poco se va a evaluar”, señaló.

Recordó el viceministro que, para el tránsito de vehículos pesados están habilitados los otros puentes internacionales que comunican a Norte de Santander con el estado Táchira, como lo son el puente Atanasio Girardot y el Simón Bolívar.

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