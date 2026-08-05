Capturado coronel (r) condenado a 40 años por el homicidio del firmante de paz Dimar Torres

Capturado el coronel (r) condenado a 40 años por el homicidio del firmante de paz Dimar Torres.

Norte de Santander

El coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita, condenado a 40 años de prisión por el homicidio del firmante del Acuerdo de Paz Dimar Torres, fue capturado en Bucaramanga por unidades del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.

La detención se realizó sobre la calle 41, entre carreras 12 y 13, en el barrio García Rovira de la capital santandereana. Según informaron las autoridades, investigadores del CTI de la Fiscalía Seccional Santander, en coordinación con uniformados de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 Francisco José de Caldas, interceptaron al exoficial mientras transitaba por la vía pública.

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La condena por el asesinato del firmante de paz

En febrero de 2024, Jorge Armando Pérez Amézquita fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Dimar Torres.

En el mismo proceso judicial también fueron condenados los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón, quienes recibieron penas de cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida.

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Durante el juicio, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía demostró que el entonces coronel ordenó a militares bajo su mando asesinar a Torres, bajo el argumento de que presuntamente había instalado un campo minado, afirmación que nunca pudo ser comprobada.

¿Cómo ocurrió el homicidio de Dimar Torres?

De acuerdo con la investigación, el 22 de abril de 2019, Dimar Torres, exintegrante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado con varios disparos de fusil en la vereda Carrizal, corregimiento Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander.

Dimar Torres Arévalo, firmante de paz asesinado en zona rural de Convención, Norte de Santander. Ampliar Dimar Torres Arévalo, firmante de paz asesinado en zona rural de Convención, Norte de Santander. Cerrar

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía establecieron que, tras el crimen, varios uniformados intentaron ocultar el cuerpo cavando una fosa. Sin embargo, habitantes de la zona descubrieron lo sucedido e impidieron que el cadáver fuera sepultado, lo que permitió esclarecer los hechos.

El proceso judicial

Tras el asesinato, el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los tres soldados profesionales procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

En 2022 recuperaron la libertad por vencimiento de términos, luego de varias dilaciones en el proceso judicial. No obstante, la investigación continuó y, en enero de 2024, una jueza especializada de Cúcuta emitió el fallo condenatorio contra Pérez Amézquita por el delito de homicidio agravado en persona protegida, decisión que posteriormente quedó en firme con una pena de 40 años de prisión.